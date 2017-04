Karlsruhe feiert in diesem Sommer die Heimattage. Im Mittelpunkt steht dabei eine der brillantesten Erfindungen aus Baden-Württemberg: das Fahrrad! Zu Ehren des 200. Jubiläum der brillanten Erfindung des Karlsruhers Karl Drais verwandelt sich das Karlsruher Schloss in ein riesiges Fahrrad". Und wir bringen Sie rauf!

Zusammen mit der Karlsruher Event GmbH verlosen wir 5x2 Tickets für eine Fahrt in den Riesenrädern vor dem Karlsruher Schloss. Ab Samstag, 29. April, bis Sonntag, 7. Mai können die Gondeln bestiegen werden und bieten einen einzigartigen Ausblick über Karlsruhe.

So kommen Sie an die Tickets

Wir wollen von Ihnen wissen: Wie sehr lieben Sie Ihr Fahrrad? Welche besondere Geschichte verbindet Sie mit Ihrem Drahtesel? Egal ob Sie jeden Morgen gemeinsam zur Arbeit fahren, am Wochenende eine Runde im Wald drehen oder es mit Ihnen auf Urlaubsreise geht, schicken Sie uns Ihr schönstes Foto von sich und Ihrer "Fahrradliebe".



Schicken Sie uns das Bild per Ka-Reporter-Formular (http://www.ka-news.de/intern/ka-Reporter-Uns-interessiert-was-Sie-interessiert;art1653,783079) mit einer kurzen Beschreibung und Ihrer Email-Adresse zu! Unter den schönsten Einsendungen verlosen wir 5x2 Karten für eine Fahrt im "Riesenfahrrad" vor dem Karlsruher Schloss. Teilnahmeschluss ist am Freitag, 5. Mai, 0 Uhr. Die Gewinner werden von ka-news benachrichtigt.

Das "Riesenfahrrad" ist bis Sonntag, 28. Mai, immer Montag bis Donnerstag von 16 bis 21 Uhr, und Freitag bis Sonntag von 12 bis 21 Uhr, in Betrieb. Beim Baden-Württemberg-Tag am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Mai, fahren die beiden Riesenräder von 11 bis 21 Uhr. Los geht es am Samstag, 12 Uhr.