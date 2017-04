Wer am Mundartwettbewerb "De gnitze Griffel" mitmachen möchte, sollte sich beeilen. Einsendeschluss ist Montag, der 22. Mai 2017. Bis dahin besteht noch Gelegenheit, Gedichte, Geschichten, Szenen und Lieder in den zwischen Bühl und Buchen heimischen Dialekten einzureichen.

Gesucht werden vom "Arbeitskreis Heimatpflege" neue Texte und Lieder, bei denen das Thema völlig frei gewählt werden kann. Ausdrücklich erwünscht sind Werke zu Menschen, Ereignissen, Umwelt und Gesellschaft der Gegenwart. Die eingereichten Beiträge dürfen noch nicht veröffentlicht sein, auch nicht im Internet. Mitmachen können alle, die im Regierungsbezirk Karlsruhe leben oder geboren sind.

Wie das Regierungspräsidium weiter mitteilt, winken den Preisträgern Geldpreise in Höhe von insgesamt 7.000 Euro. Innerhalb der baden-württembergischen Heimattage in Karlsruhe werden die Preise am 19. Oktober beim Mundartabend in der Badnerlandhalle Neureut vergeben.

Einsendungen erbittet der "Arbeitskreis Heimatpflege Regierungsbezirk Karlsruhe, Regierungspräsidium, Referat 23, 76247 Karlsruhe". Die genauen Teilnahmebedingungen sind zu berücksichtigen und auf der Homepage www.ak-heimatpflege-ka.de zu finden.