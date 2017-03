vor 57 Minuten Ramona Holdenried Karlsruhe Offene Karlsruher Moschee: "Stellen Sie Ihre Fragen - auch die kritischen!"

"Warum gibt es keine Stühle in der Moschee?" Unter diesem Motto lädt die Annur Moschee in Mühlburg am kommenden Samstag zu einem Tag der offenen Tür. Die Veranstalter hoffen auf Gespräche mit der Karlsruher Bevölkerung - und auch mit Kritikern.