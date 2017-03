Im Karlsruher Ständehaussaal dreht sich heute Abend alles um "Medien, Sprache und Rassismus". Nach einem Vortrag der "Neuen Deutschen Medienmacher" diskutieren Vertreter von ka-news, SWR und BNN über die Rolle der Medien und ihren Einfluss auf Einstellungen und Haltungen ihrer Leser.

Einer der Themenschwerpunkte der diesjährigen Karlsruher Wochen gegen Rassismus ist dem Thema Sprache und der bewussten, aber auch unbewussten Verwendung rassistischer Begriffe gewidmet. Welche Stolperfallen in der eigenen Wortwahl gibt es? Wie umgehen mit Hasskommentaren, diskriminierenden Äußerungen und menschenverachtenden Positionen in den sozialen Netzwerken? Welche Rolle kommt den Medien zu, die mit ihrer Auswahl an Themen, Worten und Bildern Einfluss auf Einstellungen und Haltungen ihrer Leser und Zuschauer nehmen?

Die Veranstaltung startet um 19.30 Uhr mit einem Vortrag von Carmen Colinas, Journalistin beim SWR und Mitglied der "Neuen Deutschen Medienmacher". Im Anschluss findet ein Podiumsgespräch mit Gigi Deppe (Mitarbeiterin beim SWR), Felix Neubüser (Geschäftsführer ka-news) und Theo Westermann (Leiter Lokalredaktion der Badischen Neuesten Nachrichten) statt. Moderiert wird das Gespräch von Susanne Asche, Leiterin des Kulturamtes der Stadt Karlsruhe. Der Ständehaussaal befindet sich in der Ständehausstraße 2. Die Teilnahme ist kostenlos.