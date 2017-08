Hasskommentare, diskriminierende Äußerungen und menschenfeindliche Positionen nehmen weiter zu. Aber was tun gegen Diskriminierung und rechte Parolen? Die Stadt Karlsruhe lädt zu diesem Thema zu einem Vortrag und einer Diskussion ein.

Was macht die insbesondere in den sozialen Medien geäußerten Aggressionen und Vorurteile sowie den Verzicht auf Fakten so attraktiv? Diesen und weiteren Fragen geht der Politologe und Geschäftsführer des Bayrischen Bündnisses für Toleranz, Martin Becher, in seinem Vortrag am Freitag, 24. März, um 18 Uhr im Ständehaussaal der Stadtbibliothek nach. Das kündigt die Stadt in einer Pressemeldung an.

Zudem gibt er Tipps, wie man als Einzelner im Rahmen seines gesellschaftlichen Engagements mit Hass oder Parolen umgehen kann und wie man auf diese reagiert. Eine Einführung zum Thema gibt die städtische Integrationsbeauftrage Meri Uhlig, die auch durch die sich an den Vortrag anschließende Diskussion führt.