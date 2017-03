Wenn Abgrenzung und Beleidigungen Alltag werden, sind Rassismus und Diskriminierung oft nicht weit. Über Gefahren von und Maßnahmen gegen Diskriminierung spricht Anti-Rassismus-Trainer Jürgen Schlicher am Dienstag, 14. März, um 17 Uhr im Karlsruher Tollhaus.

Was passiert, wenn eine beliebige Gruppe von Menschen anhand eines äußerlichen Merkmals in zwei Gruppen aufgeteilt und eine davon unterdrückt wird? Mit dieser Frage beschäftigt sich Anti-Rassismus-Trainer Jürgen Schlicher am Dienstag, 14. März, um 17 Uhr im Karlsruher Tollhaus. In Film (17 Uhr) und Vortrag (ab 19.30 Uhr) berichtet er über seine langjährige Erfahrung in der Anti-Rassismus-Arbeit. Die Veranstaltung ist Teil der Karlsruher Wochen gegen Rassismus. Der Eintritt ist frei.

Schlicher möchte Mut machen, sich für die Demokratie einzusetzen. Er zeigt, wie schnell Menschen ausgegrenzt werden können. Zur Veranschaulichung des Themas greift der Diplom-Politologe auf die 1968 von Jane Elliot entwickelte Blue Eyed-Methode zurück. Seine These: Es dauert keine 15 Minuten, bis alle Wirkungsmechanismen von Privilegierung und Diskriminierung beobachtet werden können.

Rassismus am eigenen Leib

In seinem Film "Der Rassist in uns", eine Dokumentation eines seiner Blue Eyed-Workshops, haben sich 39 Menschen zu einem Selbstversuch bereit erklärt, ohne zu wissen, was auf sie zukommen wird. Beim Einlass erfahren einige von ihnen am eigenen Leib, was Rassismus bedeutet: Während die Braunäugigen freundlich begrüßt werden, werden die Blauäugigen herablassend behandelt.

Im Laufe des Workshops treibt Schlicher die Diskriminierung der einen Gruppe auf den Höhepunkt. Die Frage wird sein, wie reagieren die Braunäugigen. Nehmen sie die Opfer in Schutz oder werden sie selbst zu Tätern? Schlicher möchte aufzeigen, welche Maßnahmen in Verwaltung, Verbänden und Unternehmen notwendig sind, um Formen von Diskriminierung Einhalt zu gebieten, damit jeder seine Potenziale vollends entfalten kann.