Am Freitag, 10. März, starten zum fünften Mal die Karlsruher Wochen gegen Rassismus. Unter dem Motto "Für eine offene Gesellschaft - gegen Hass und Rassismus" finden bis zum 26. März über 100 Veranstaltungen in Karlsruhe statt. Auch ka-news ist mit dabei.

Einer der Themenschwerpunkte der diesjährigen Wochen ist dem Thema Sprache und der bewussten, aber auch unbewussten Verwendung rassistischer Begriffe gewidmet. Fake-News, Hate-Speech, postfaktisches Zeitalter oder alternative Fakten sind hier nur einige Schlagworte.

Im Internet ist "eine Art neuer Marktplatz entstanden, auf welchem man ungehemmter redet", so Oberbürgermeister Frank Mentrup am Mittwoch auf der Pressekonferenz. Die Abwesenheit einer möglichen, direkten Reaktion von einem Ansprechpartner von Angesicht zu Angesicht senke die Hemmschwelle, so die Vermutung des Stadtoberhaupts. Gleichwohl gilt es in Anbetracht der anstehenden Bundestagswahl und Erkenntnissen aus der Präsidentenwahl in Amerika, sich über die Möglichkeiten von gezielter Propaganda bewusst zu werden. Das Motto sei aktueller denn je, so das Stadtoberhaupt.

Gegen: Hass und Hetze im Netz

Doch wie soll mit Hasskommentaren, diskriminierenden Äußerungen und menschenverachtenden Positionen in den sozialen Netzwerken umgegangen werden? Welche Rolle kommt den Medien zu, die mit ihrer Auswahl an Themen, Worten und Bildern Einfluss auf Einstellungen und Haltungen ihrer Leser nehmen? Zahlreiche Veranstaltungen und Workshops laden ein, das eigene Verhalten zu hinterfragen und sich für das Thema zu sensibilisieren.

So findet am Samstag, 11. März ein Workshop zum Umgang mit Hass und Hetze im Netz statt ("Hate Speech: Das muss doch mal gesagt werden!"). Über die "Macht der Wörter" veranstaltet der Freundeskreis Asyl am Samstag, 18. März einen Workshop. Die Rolle der Medien wird am 20. März, um 19.30 Uhr, bei einem Vortrag mit anschließender Podiumsdiskussion im Ständehaussaal diskutiert. Auf dem Podium sind neben ka-news auch der SWR sowie die BNN vertreten.

Gegen: Antimuslimische Tendenzen

Ein weiterer Themenkomplex bei den fünften Wochen gegen Rassismus sind zunehmende antimuslimischen Tendenzen, die in unterschiedlichen Debatten, etwa um das Tragen von Kopftüchern, um Ehrenmorde und Zwangsehen oder in der Berichterstattung über islamistischen Terrorismus zum Ausdruck kommen. Woher stammt unser Bild des Islam? Und wer sind überhaupt die Muslime in Deutschland, welche Haltungen vertreten sie?

Darüber informiert unter anderem die muslimische Frauenorganisation Lajna Imaillah mit ihrer Veranstaltung "Was denkt der Kopf unter dem Tuch?" am 23. März, um 18.30 Uhr, in der Ahmadiyya-Gemeinde. Zum gemeinsamen Gebet lädt der Deutschsprachige Muslimkreis Karlsruhe jeden Freitag, um 13 Uhr in das AKK-Stadion auf dem KIT-Campus Süd ein. Am 24. März wird Oberbürgermeister Frank Mentrup das Freitagsgebet besuchen. Zu Moscheeführungen lädt die Annur Moschee in Mühlburg am 19. März, zwischen 14 und 17 Uhr ein. Mit dem Thema Religion und dem Konzept "Himmel und Hölle" befassen sich am 23. März, um 19.30 Uhr im ibz Vertreter verschiedener Religionsgemeinschaften in einem gemeinsamen Gespräch.

Alle Veranstaltungen im Programmheft