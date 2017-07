10.11.2016 19:00 Karlsruhe Verschenken statt verkaufen: Umsonstflohmarkt in Karlsruher Jugendtreff

Alles für alle - und zwar umsonst! Das ist das Motto des Umsonstflohmarkts, der seit 2010 regelmäßig in Karlsruhe stattfindet. Am Freitag ist es wieder soweit: In einer Pressemitteilung lädt die Libertäre Gruppe Karlsruhe zum Flohmarkt im Jugendtreff "CAVE" in der Kronenstraße.