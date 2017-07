Bevor sich die Flohmarktsaison langsam wieder dem Ende zuneigt, kommen Trödelliebhaber und Kruschtelfreunde diesen Sommer noch einmal auf ihre Kosten. Vielleicht kann das ein oder andere Schnäppchen ja die Urlaubskasse schonen? ka-news hat eine Übersicht der nächsten Flohmarkt-Termine in Karlsruhe zusammen gestellt.

Flohmarkt auf dem Waldparkplatz der Hochschule für Technik & Wirtschaft

Zufahrt über Willy-Andreas-Allee möglich

Nächste Termine: 30. Juli und 10. September

Verkauf von 8-16 Uhr



Flohmarkt auf dem Birkenparkplatz am Wildparkstadion

jeden Freitag bis 09. Dezember, außer an Feiertagen und KSC-Heimspielen

Verkauf von 8-15 Uhr



Stadtflohmarkt am Stephansplatz

hinter der Postgalerie

jeden 1. Samstag im Monat

Nächste Termine: 6. August und 3. September

Verkauf von 8-16 Uhr



Flohmarkt in der Erzbergerstrasse 121 ('Mercado')

hinter der dualen Hochschule, ehemaliger Berufsakademie

immer Samstags

Verkauf von 7-15 Uhr



Kruschtlmarkt in Durlach

auf dem Schlossplatz vor der Karlsburg

Nächste Termine: 20. August und 24. September

Verkauf von 8-16:15 Uhr



Großflohmarkt auf dem Messplatz Karlsruhe

Messplatz Durlacher Allee 66

findet 4 mal jährlich statt

Nächster und auch letzter Termin diesen Jahres am 17. September

Verkauf von 8-16 Uhr



Kunsthandwerkermarkt am Stephansplatz

hinter der Postgalerie

findet 2 mal jährlich statt

Verkauf von Kunsthandwerken wie Mode, Schmuck, Töpfereien, Malerei, Skulpturen und vielem mehr.

Nächster Termin: 24. September