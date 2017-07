27.07.2016 19:00 Karlsruhe Nachtflohmarkt in Karlsruhe: Shoppen für den guten Zweck

Für alle, die das frühe Aufstehen bei Flohmärkten hassen, bietet "Viva con Agua" eine Alternative: Einen Nachtflohmarkt in der Stadtmitte Karlsruhe. Der Flohmarkt öffnet am Donnerstag, 28. Juli, ab 19 Uhr seine Türen. Gemütliche Outdoor-Atmosphäre mit DJ und Foodtruck und anschließende After-Party wird laut "Viva con Agua Karlsruhe" in einer Pressemitteilung dort geboten.