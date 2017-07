Die Flohmarktsaison in Karlsruhe geht in die nächste Runde. Wenn die Sonne wieder öfter zu sehen ist, verwandeln sich zahlreiche Orte in Karlsruhe wieder in Oasen für Sammler, Trödelliebhaber und Sparfüchse.

Wer sich etwas dazu verdienen oder für kleines Geld Schuhe, Schallplatten,Geschirr und Co. ergattern möchte, fühlt sich auf Flohmärkten besonders wohl. Flohmarktgänger schätzen die besondere Atmosphäre, denn nur hier liegen die Tischdecken aus Omas Zeiten neben aussortierten Kindersöckchen und dem alten Kassettenrekorder von früher. Eine Auswahl von Flohmärkten, wo Hobby-Verkäufer und Shopperholics in Karlsruhe auf ihre Kosten kommen, bekommen ka-news Leser hier:

Beginnend mit der zweiten Märzwoche können Besucher immer freitags auf dem Birkenplatz am Wildparkstadion von 8 bis 14 Uhr nach Einzelstücken und Tiefpreisen suchen. Händler müssten sich keine Stände vorbuchen, bei schlechter Wetterlage, müsse aber mit einer kurzfristigen Absage gerechnet werden. Neuware darf hier nur nach Absprache verkauft werden, erklären die Verantwortlichen.

Jeden Samstag können sich Schnäppchenjäger in der Berufsakademie in der Erzbergerstraße 121 austoben. Der Floh-und Trödelmarkt Mercado startet um 7 Uhr und endet um 15 Uhr. Zum ersten Samstag des Monats lockt der Stadtflohmarkt auf dem Stephanplatz. Der traditionelle Markt findet regelmäßig von März bis Dezember, immer von acht bis 16 Uhr statt und freut sich besonders in den Sommermonaten über hohe Besucherzahlen. Händler wird zu dieser Zeit empfohlen, sich einen Platz im Voraus zu sichern.

Vormerken sollten sich Trödelliebhaber auch die Samstagstermine des Kruschtlmarkt in Durlach. Dieser findet auf dem Schlossplatz Durlach am 18. März, 13. Mai, 3. Juni, 24. Juni, 22. Juli, 19. August, 23. September und 14. Oktober jeweils von 8 bis 16.15 Uhr statt. Verkauft werden darf nur Gebrauchtes.

An vier Terminen im Jahr lädt der Großflohmarkt auf dem Messplatz in Karlsruhe, Durlacher Allee 66 ein. Am 25. März. 24. Juni, 22. Juli und 16. September können von 8 bis 16 Uhr Bücher, Hüte, Möbel und Co. ihre Besitzer wechseln.

Unter Bäumen gelegen, kann man besonders schön im Sommer auch auf dem Flohmarkt hinter der ehemaligen Fachhochschule in der Willy-Andreas-Allee nach Schnäppchen suchen. Der Verkauf von Neuware ist möglich. Termine für 2017 sind der 3. Juni, der 29. Juli und der 9. September. Auf "Töpfer, Künstler und Kultur" kann man auf dem Kunsthandwerk- Markt in Neureut stoßen. Dieser findet an einem Sonntag, 9. April, auf dem Neureuter Platz an der Badnerlandhalle statt.

Auch dieses Jahr können sich Karlsruher Käufer also bald auf volle Taschen und Verkäufer auf volle Geldbeutel freuen.

Weitere Flohmarkttermine werden hinzugefügt, sobald die Termine veröffentlicht sind.