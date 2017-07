Mit einem Flohmarkt unterstützte der Lions Club Karlsruhe-Mitte die Stiftung "Humor hilft Heilen". Das 2008 gegründete Projekt schickt Clowns in Krankenhäuser, um den Patienten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und für frohere Stimmung zu sorgen. Ein Krankenhausclown erklärt, worauf es dabei ankommt.

Auf Initiative von Irmgard Duttenhofer, Pressesprecherin der Sparkasse Karlsruhe Ettlingen, veranstaltete der Lions Club Karlsruhe-Mitte am Samstag einen Flohmarkt zugunsten der Stiftung "Humor hilft Heilen". Vor rund 20 Jahren kam die Idee nach Deutschland, Clowns in Krankenhäuser zu bringen. Dr. Eckart von Hirschhausen unterstützt diese Idee seit 2008 mit der bundesweiten Stiftung "Humor hilft Heilen". Die Stiftung hat sich zur Aufgabe gemacht, die Stimmung in Krankenhäusern froher zu machen – und das mit Projekten und Aktivitäten bundesweit.

"Der soziale Gedanke ist der Antrieb für "Humor hilft Heilen" zu arbeiten. Andere helfen Flüchtlingen, engagieren in anderen Bereichen, ich habe mich für dafür entschieden, Menschen in schwierigen Situationen zu helfen", so der Krankenhausclown Sebastian Kreutz. "Wenn man einigermaßen weiß, was in Krankenhäusern los ist, dann weiß man auch, dass wir für viele Menschen einfach überlebensnotwendig sind."

"Übrigens nicht nur für Kinder, sondern auch für die Eltern Schwestern, Brüder, für die Ärzte und Pfleger, für alle Menschen, die im Krankenhaus unterwegs sind", betont Kreutz, der bereits seit vielen Jahren für die Stiftung "Humor hilft Heilen" arbeitet.

Die besten Clowns betreten ein Zimmer und spüren innerhalb kürzester Zeit welcher Humor hier gebraucht wird oder ob vielleicht eine Umarmung oder einfach nur Zuhören dem Patienten am besten hilft."Es gibt Clowns, die können kein Instrument spielen und auch nicht Zaubern", beschreibt Kreutz die Arbeit. Aber genau das Bedürfnis des Patienten zu erkennen, das ist die eigentliche Qualifikation.

Wichtig ist, dass man auf Leute zugehen kann, vom älteren Menschen mit Demenz oder ein Kleinkind mit Behinderung, das darf keine Rolle spielen."