vor 21 Stunden Karlsruhe Wegen Baden-Marathon: Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr

Am Sonntag, 17. September findet in Karlsruhe der 35. "Fiducia & GAD Baden-Marathon" statt. Durch die Sportveranstaltung soll es an diesem Tag bis etwa 15 Uhr zu Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr kommen, wie der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) in einer Meldung an die Presse mitteilte.