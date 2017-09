vor 1 Stunde Karlsruhe Stützel und Raatz gewinnen "Baden-Marathon"

Mit Top-Ergebnissen endete am Sonntag die 35. Auflage des "Fiducia & GAD Baden-Marathons" in Karlsruhe. Bei idealen äußeren Bedingungen hatte erneut der Vorjahressieger Simon Stützel die Nase vorn und überquerte nach 2:25:50 Stunden als Sieger die Ziellinie in der Halle 2 der Messe Karlsruhe.