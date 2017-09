Rund 8.000 Sportler gehen am kommenden Wochenende auf den verschiedenen Laufdistanzen des 35. "Fiducia & GAD Baden-Marathon" an den Start. Der Startschuss für den Hauptlauf fällt am Sonntag, 17. September, um 9 Uhr.

Letztmalig werden in diesem Jahr die Läufer ihren Schlusssprint über den gelb-roten Teppich in der Messe Karlsruhe angehen - ehe dies wieder in der Stadt passieren wird. "Die Entscheidung, der Messe Karlsruhe nach nur zwei Jahren den Rücken zu kehren, ist uns nicht leichtgefallen", sagt Klaus Stapf, Bürgermeister der Stadt Karlsruhe und Vorstand des Marathon Karlsruhe.

"Für den Standortwechsel an die Messe Karlsruhe gab es zwar viel Lob und Anerkennung, allerdings brauchen wir um an der Messe bleiben zu können, höhere Anmeldezahlen", erläutert Stapf. In diesem Jahr ist es natürlich trotzdem erklärtes Ziel, allen Läufern und Zuschauern eine Veranstaltung zu bieten, die in bester Erinnerung bleibt. Hierfür wird die Aufteilung der Messehallen und die Akustik optimiert.

Drittelmarathon neu im Programm

Bundesweit ist die Gesamtzahl an Marathonteilnehmern rückläufig. Bei einem unverändert hohen Angebot und teilweise sogar neuen Laufveranstaltungen wird es daher zunehmend schwerer, Teilnehmer für die volle Marathondistanz von 42,195 Kilometern zu gewinnen, so die Verantwortlichen in einer entsprechenden Pressemeldung. Um ein attraktives Angebot zwischen den stark nachgefragten kurzen Strecken bis zehn Kilometer und dem Halbmarathon zu schaffen, wird erstmalig der Drittelmarathon mit einer Distanz von 15 Kilometern angeboten.

"Mit dem Drittelmarathon wird eine neue Laufdistanz angeboten und ein vielfältiges Rahmenprogramm wird Läufern und Zuschauern weiterhin ein besonderes Lauf-Erlebnis bieten", sagt Fried-Jürgen Bachl, Geschäftsführer des Marathon Karlsruhe. Dieser startet nach den Hauptläufen um 12.30 Uhr im Schlossgarten, endet aber wie alle übrigen Wettbewerbe mit dem stimmungsvollen Zieleinlauf in die Messehalle. Die Teilnehmerzahl des neuen Laufangebots ist zunächst auf 300 Teilnehmer begrenzt.

Fiducia Baden-Marathon Karlsruhe - Start Alle Bilder

Marathonengel jetzt auch auf der halben Distanz unterwegs

Nach der Premiere im Vorjahr gibt es außerdem wieder einen Inklusionslauf über sechs Kilometer. Ab 13 Uhr starten Zweierteams, jeweils ein Läufer mit und ein Läufer ohne Handicap, auf den Schlussteil der Marathonstrecke. Mit voraussichtlich zirka 25 gemeldeten Teams beziehungsweise 50 Teilnehmern wurde der Vorjahresstand bereits mehr als verdoppelt.

Wer weniger flott unterwegs ist, kann dieses Jahr wieder beim Marathon und erstmals auch als Halbmarathonläufer für eine eigene beflügelnde Unterstützung sorgen. Die bundesweit einzigartigen Marathon-Engel dürfen die Teilnehmer auf den letzten sechs Kilometern bis ins Ziel begleiten. Wer als Engel fungiert, kann jeder Läufer selbst entscheiden: Partner, Kinder, Freunde. Schließlich geht es darum, die letzten Kilometer und die Zielankunft gemeinsam freudig zu erleben.

Weitere Informationen: www.badenmarathon.de