Einen Marathon zu laufen, ist eine beachtliche Leistung. Doch beim "Fidelitas Nachtlauf" stellen sich die Teilnehmer einer noch härteren Herausforderung: 80 Kilometer quer durch die Region!

Über 800 Läufer werden sich am 24. Juni ab 17 Uhr vom FC Südstern aus wieder auf die Schwarzwald-Strecke machen, die von Rüppurr aus über Durlach, Grötzingen, Jöhlingen, Singen, Mutschelbach, Langensteinbach, Ittersbach, Langenalb, Marxzell und durch Ettlingen zum Ausgangspunkt zurückführt.



"Der Ultralauf ist wie ein Fieber von dem man gepackt wird, von dem man nicht mehr los kommt", umreißt Mitorganisator Karsten Haasters das Event, das jeden vierten zum Stammkunden beim "Fidelitas Nachtlauf" werden lässt. Das Zeitlimit für die Teilnehmer beträgt übrigens 14 Stunden, das Ziel muss also bis 7 Uhr am nächsten Morgen erreicht sein.

Fidelitas Nachtlauf 2016 Alle Bilder

Lauffreunde, denen die volle Distanz zu lange sind, konnten sich auch für den Nachtmarathon (Start um 20 Uhr in Mutschelbach) oder die Staffelwertung (4x20 Kilometer) melden.



Weitere Informationen: www.fidelitas-nachtlauf.de