vor 1 Stunde Graben-Neudorf Nach Umzug in Graben-Neudorf: Jugendliche pöbeln in Regionalbahn

Umzugsbesucher machten am Montagabend gegen 18.30 Uhr in einer Regionalbahn in Richtung Karlsruhe Ärger. Wie die Karlsruher Bundespolizei berichtet, kam es zwischen mehreren, überwiegend jugendlichen Faschingsbesuchern zu körperlichen Auseinandersetzungen.