Die Karlsruher Narren stehen in den Startlöchern: Bereits am kommenden Wochenende eröffnen die Grötzinger Fastnachter die diesjährige Umzugssaison in der Fächerstadt. Um die Sicherheit der Umzugsteilnehmer zur gewährleisten, haben die Verantwortlichen von Stadt und Polizei ein neues Konzept erarbeitet.

Die Teilnehmer der Fastnachts-Umzüge in Karlsruhe sollen sicher sein. Dieses Ziel haben sich die Verantwortlichen von Stadt und Polizei gesetzt. In diesem Jahr haben sie sich mit anderen Sicherheitsexperten vorab an einen Tisch gesetzt und verschiedene Szenarien durchgespielt. Welche Vorfälle gab es in den letzten Jahren in Karlsruhe? Und welche Eventualitäten müssen in die Planung miteinbezogen werden?

Alkoholexzesse, Randale und Terrorangst

Die Liste der denkbaren Gefährdungen ist lang: Alkoholexzesse, Überfüllung oder organisierte Kriminalität und mehr. Im vergangenen Jahr habe es Fälle von Körperverletzung und Diebstahl gegeben, erklärt Polizeieinsatzführer Dieter Hoffert - wenn auch nur in geringer Zahl. Der leitende Notfallarzt Christoph Nießner erkennt zudem eine Zunahme der alkoholbedingten Vorfälle. Er ist beim großen Umzug mit 100 weiteren Rettungshelfern verschiedener Organisationen im Einsatz.

Man wolle aber auch Erkenntnisse aus anderen Städten in das diesjährige Sicherheitskonzept einfließen lassen, betont Ordnungsamtsleiter Björn Weiße beim Pressetermin. Nach den Vorfällen in der Silvesternacht in Köln im vergangenen Jahr hatte die Polizei ihr Personal bereits erhöht. Nach dem Attentat auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin beziehen die Organisatoren nun auch ein solches Szenario in ihre Planung mit ein. So werde die Karlsruher Polizei mit zusätzlichem Personal im Einsatz sein. Gleiches gilt auch für die Streifen des Karlsruher Ordnungsdienstes (KOD): Man greife hier auf das gesamte verfügbare Personal zurück, so Weiße im Gespräch mit ka-news.

Genaue Zahlen will Einsatzleiter Hoffert nicht nennen. "Es bewegen uns im Bereich bis zu 200 Einsatzkräften", erklärt er. Zusätzlich werde es, ähnlich wie schon beim Karlsruher Christkindlesmarkt, beim diesjährigen Karlsruher Fastnachtsumzug Blockaden geben. Darüber hinaus setzt die Karlsruher Polizei auch in diesem Jahr wieder auf den Einsatz von mobiler Videoüberwachung, Zivilfahndern und Aufklärungskräften. Ein Attentat ist aus Sicht der Verantwortlichen aber eher unwahrscheinlich. "Die Sicherheitslage ist abstrakt hoch, konkrete Hinweise gibt es aber nicht", betont Einsatzleiter Hoffert.

Konzept findet auch in Durlach und Grötzingen Anwendung

Ansonsten setzen die Verantwortlichen in ihrem Sicherheitskonzept für den Fastnachtsumzug auf Bewährtes aus dem vergangenen Jahr: Neben Jugendschutzteams wird es in diesem Jahr auch wieder "SOS-Inseln" entlang der Umzugsstrecke geben - zu erkennen an Beachflags, wie sie bei "Das Fest" bereits eingesetzt werden. Hierhin können sich Umzugsteilnehmer wenden, wenn sie Hilfe bei der Suche ihres Kindes brauchen, einen medizinischen Notfall hatten oder Anzeige erstatten möchten.

Dieses Konzept soll allerdings nicht nur beim großen Umzug durch die Karlsruher Innenstadt Anwendung finden, sondern auch beim Grötzinger Narrensprung und dem Umzug in Durlach - wenn auch mit weniger Personal. "Wir lassen die Dinge nicht einfach treiben, sondern gehen sie effektiv an", verspricht Einsatzleiter Hoffert.

Die wichtigsten Umzugstermine im Überblick:

12. Februar: Grötzinger Narrengericht und -sprung

26. Februar: Fastnachtsumzug in Durlach

28. Februar: Großer Fastnachtsumzug in Karlsruhe

Der Daxlander Umzug wird nach Aussage des Ordnungsamts in diesem Jahr nicht stattfinden.