Es ist der Höhepunkt für die Karlsruher Narren: Der 85. große Fastnachtsumzug in der Fächerstadt startet in diesem Jahr unter dem Motto "Karlsruh' feiert, lacht und singt, weil der Narr das Zepter schwingt". Los geht's pünktlich ab 14.11 Uhr. ka-news hat für Sie die wichtigsten Infos zusammen gestellt.

Wie viele Teilnehmer sind beim diesjährigen Umzug dabei?

In diesem Jahr sind weniger Teilnehmer dabei als noch im vergangenen Jahr. 76 Gruppen werden am Dienstag beim Karlsruher Fastnachtsumzug erwartet - das sind Gruppen weniger als sonst. Darunter sind auch neue Gruppen aus dem Bereich der alemannischen Fastnacht, Frankreich und der Schweiz.

Wie sieht die Strecke in diesem Jahr aus?

Die Karlsruher Narren starten ihre Tour am Dienstag wieder über den Adenauerring in Richtung Durlacher Tor. Vorbei geht es dann am Marktplatz, über die Karlstraße und anschließend zum Festplatz. Hier die gesamte Route im Überblick:

Gibt es ein Sicherheitskonzept für den Umzug?

Die Organisatoren haben sich auch in diesem Jahr wieder auf Sicherheitskonzept verständigt. Bis zu 200 zusätzliche Polizisten sollen - auch mit Straßenblockaden - die Sicherheit auf dem Karlsruher Fastnachtsumzug sicherstellen. Zudem wird es wieder SOS-Inseln entlang der Umzugsstrecke geben, wo sich Besucher Hilfe suchen oder Anzeigen erstatten können. Beim großen Umzug sind in diesem Jahr rund 100 Rettungshelfer im Einsatz. Darüber hinaus setzt die Polizei erneut auf mobile Videoüberwachung, Zivilfahnder und Aufklärungskräfte.

Welche Einschränkungen gibt es für den ÖPNV?

Wie bereits in den Jahren zuvor hat der Karlsruher Fastnachtsumzug Einfluss auf den Verkehr. Wie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) mitteilen, muss wieder ab 13.30 Uhr bis Umzugsende mit Ausfällen gerechnet werden. Folgende Streckenabschnitte sind für den Bahnverkehr voll gesperrt:

Tullastraße - Gottesauer Platz - Durlacher Tor

Hauptfriedhof - Karl-Wilhelm-Platz - Durlacher Tor

Durlacher Tor - Kronenplatz - Marktplatz - Europaplatz - Mühlburger Tor

Kronenplatz - Rüppurrer Tor

Europaplatz - Matyhstraße

Baumeisterstraße - Konzerthaus - Mathystraße

Deshalb werden die Stadtbahnlinien S1, S11, S2, S4, S5, S51, S52, S7, S8 und die Trambahnlinien 1, 2, 3, 4, 5 und 6 umgeleitet. Auch die Buslinien 10, 30 und 73 fahren während des Umzuges auf einer Umleitungsroute. Mehrere Haltestellen wiederum werden ersatzlos aufgehoben.

Was, wenn ich nicht dabei sein kann?

Wenn Sie nicht vor Ort sein können, können Sie den Fastnachtsumzug auch per Webcam live bequem von der heimischen Couch aus verfolgen. Alle Bilder vom närrischen Treiben in der Fächerstadt finden Sie im Anschluss im Fastnachts-Dossier bei ka-news.