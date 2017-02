Fastnachtsumzug in Karlsruhe: Weniger Teilnehmer, mehr Sicherheit

Bereits zum 85. Mal wird sich der Fastnachtsumzug am Dienstag, 28. Februar, durch die Karlsruher Straßen schlängeln. Unter dem Motto "Karlsruh' feiert, lacht und singt, weil der Narr das Zepter schwingt" geht es pünktlich ab 14.11 Uhr vom Adenauer Ring zum Festplatz.

76 Gruppen haben sich für den Höhepunkt der Karlsruher Fastnacht angesagt, das sind zwar weniger Teilnehmer als noch im Vorjahr, es sind aber auch vier neue Gruppen dabei - alle aus dem Bereich der alemannischen Fastnacht. Auch aus dem benachbarten Ausland, aus Frankreich und der Schweiz, hat sich närrisches Volk angekündigt.

Absagen wegen Sicherheitsbedenken

"Personalmangel" sei ein Grund, warum einige Gruppen dieses Jahr nicht teilnehmen können, aber auch die Sicherheit sei in einigen Fällen für die Absage ausschlaggebend gewesen, berichtet der Geschäftsführer des Organisationsausschuss Karlsruher Fastnachtsumzüge (OAF), Michael Armbruster. "Es gab Gruppen, die uns gesagt haben, dass sie sich bei solchen einer Großveranstaltung nicht sicher fühlen und deshalb dieses Jahr lieber an kleineren Umzügen teilnehmen."

Sicherheitsbedenken, die weder die Organisatoren noch die Polizei teilen können. "Wir haben hier in Karlsruhe keine akute Gefahrenlage", sind sich die verantwortlichen Beamten sicher. "Die Terrorbedrohung ist allenfalls eine abstrakte."

Gegen diese sichere man sich jedoch mit Hilfe des städtischen Ordnungs- und des Tiefbauamtes mit geheimen Barriereplänen ab. Für zusätzliche Sicherheit an der Strecke sorgen rund 160 Ordner, die man sich vom KSC 'ausgeborgt' hat, ebenfalls im Einsatz rund 100 Kräfte der Sanitätsdienste, Mitarbeiter der Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig), die sich um die Sicherheit an den Baustellen kümmern und die Verkehrslenker vom städtischen Tiefbauamt. Die sind mit rund acht Tonnen Material am Start, um den Verkehr rund um den Umzug zu organisieren.

Und auch sonst will die Polizei hart durchgreifen. Es gebe im Sicherheitskonzept keine Änderungen zum Vorjahr, alle Straftaten werden geahndet, es werde "hart durchgegriffen". Videoüberwachung, Zivilstreifen und uniformierte Beamte sollen den Zuschauern Sicherheit vermitteln. Sieben "SOS-Inseln" entlang der Zugstrecke und ein "Medical Center" am Friedrichsplatz sind zusätzliche Anlaufstellen für Notfälle und Krisensituationen.

Weniger Nummern - volles Programm

Auch wenn in diesem Jahr rund 20 Gruppen weniger an den Start gehen, kann sich der Karlsruher Fatsnachtsumzug sehen lassen: Neben Fußgruppen und musikalischen Teilnehmern werden auch wieder große Motivwagen zu sehen sein - neben städtischen Dauerbrennern wie den Tunnelbaustellen werden dabei auch internationale Themen, wie der neue Präsident der USA, auf die Schippe genommen.

"Wie genau die Motivwagen aussehen, daraus machen die Vereine aber bis zur letzten Minute ein großes Geheimnis. Das bleibt für uns alle eine Überraschung", erklärte Jürgen Olm, der Vorsitzende des Festausschuss Karlsruher Fastnacht (FKF) im Rahmen eines Pressegesprächs am Dienstag. Gebaut werde an den "Kunstwerken" aber meistens bis zur letzten Minute, so Olm weiter.

Wer sich den Umzug von der Tribüne am Marktlatz ansehen möchte, der kann ab 13 Uhr vor Ort noch einige Restkarten ergattern, barrierefreie Plätze an der Strecke für Rollstuhlfahrer und Familien - etwa mit Mehrlingskinderwagen - gibt es bei der Postgalerie.

Im Anschluss an den Umzug wird traditionsgemäß in der Stadthalle gefeiert, mit der abschließenden Fastnachtsverbrennung auf dem Festplatz gegen 18.30 Uhr klingt dann der Fasching endgültig aus.