Karlsruhe Fastnachtsumzug in Durlach und Forchheim: Bus und Bahn machen Platz

Im Stadtteil Durlach schlängelt sich am Sonntag, 26. Februar, ab 14.11 Uhr der närrische Lindwurm durch die Straßen der einstigen Markgrafenresidenz. Auch in Forchheim geht es am 26. Februar hoch her. Wie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) berichten, hat das Auswirkungen auf die Bahnlinien 1, 2 und S2, sowie auf die Busse der Linien 21, 23, 24 und 26.