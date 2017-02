Die Narren haben auch am vergangenen Wochenende in der Region gefeiert. Nicht immer blieb es dabei aber friedlich. In Pressemitteilungen berichtet die Polizei von einem brutalen Raub und einer Attacke auf einer Faschingsparty.

In der Nacht auf Samstag wurde eine Frau in Ettlingen-Spessart nach dem Besuch des Nachtumzugs zunächst zusammengeschlagen und anschließend beraubt. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei besuchte die 30-jährige Frau gemeinsam mit ihrem Ehemann und mehreren Freunden den Nachtumzug in Spessart. Gegen 1 Uhr verließ sie die Veranstaltung, um bei Verwandten in Spessart zu nächtigen.

Frau verliert durch Schläge das Bewusstsein

Auf dem Weg dorthin traf sie in der Kirchstraße auf zwei bis drei Personen, die die Frau attackierten. Durch die Schläge stürzte die Frau zu Boden und verlor kurzfristig das Bewusstsein. Als sie ihr Bewusstsein wiedererlangt hatte, waren die Angreifer mitsamt Bargeld und Handy aus ihrer Handtasche verschwunden. Die 30-Jährige erlitt durch den Angriff mehrere leichte Verletzungen. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Beschreibung der Personen konnte die Beraubte bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeben. Die mit den Ermittlungen betraute Kriminalpolizei bittet nun Zeugen des Vorfalls, sich telefonisch mit dem Kriminaldauerdienst unter der 0721/939-5555 in Verbindung zu setzen.

Bruderpaar nach Faschingsparty

Ein weiterer Vorfall ereignete sich im Nachgang zum Faschingsumzug in Neuhausen. Ein Bruderpaar im alter zwischen 20 und 23 wurde hier nach dem Verlassen des Partyzelts am Sonntag gegen 18.50 Uhr in der Monbachstraße von acht jungen Männern angegriffen.

Der 23-Jährige trug nach Aussage der Polizei durch Schläge und Tritte schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen mit einem Kieferbruch davon. Sein Bruder, der helfen wollte und sich dazwischen stellte, erlitt gleichfalls Verletzungen im Gesichtsbereich und verlor einen Zahn. Bislang sind drei Tatverdächtige ermittelt worden, ein 18-Jähriger und zwei weitere im Alter von 21 Jahren.

Der mit den weiteren Ermittlungen betraute Polizeiposten Tiefenbronn bittet zur Klärung des genauen Hergangs und des weiteren Verlaufs der Auseinandersetzung um Zeugenmeldungen, die beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/186-3311 entgegengenommen werden.