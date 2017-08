Wie die Stadt berichtet, ist Karlsruhe um eine weitere Fahrradstraße reicher: Am Donnerstag wurde die die Fahrradstraße in der Knielinger Allee zusammen mit dem Bürgerverein Nordstadt eröffnet.

In den letzten Tagen hatten Arbeiter des Tiefbauamtes bereits die entsprechenden Verkehrsschilder aufgestellt, die am Donnerstag vom Vorsitzenden des Bürgervereins, Peter Cernoch, sowie vom Leiter des städtischen Tiefbauamts, Gerhard Schönbeck, von ihrer gelben Verhüllung befreit wurden. Damit ging die Fahrradstraße offiziell an den Start, wie die Stadt verkündet.

"Ein Gewinn für Studierende und das Klinikum"

"Auch Fahrradstraßenpiktogramme auf der Fahrbahn zeigen nun, dass hier Radler Vorrang haben", heißt es weiter. Die Knielinger Allee sei eine wichtige Radroute und man freue sich, dass sie nun offiziell Fahrradstraße sei, so Lothar Dunker vom Bürgerverein. "Wir versprechen uns davon auch eine gewisse Verkehrsberuhigung, gerade in der Hardtwaldsiedlung."

"Gerade für die Studierenden der Hochschulen, die in den Wohnheimen der Nordweststadt wohnen, ist die Fahrradstraße von Vorteil", ist sich Peter Cernoch sicher, und auch für die Beschäftigten sowie Besucher des Städtischen Klinikums sei die Fahrradstraße ein Gewinn.

Diese Regeln gelten in der neuen Fahrradstraße

Mit der Knielinger Allee wurden nach Aussage der Stadt innerhalb von zwölf Monaten zehn neue Fahrradstraßen eröffnet. "Es war personell sehr anspruchsvoll, dieses Programm innerhalb solch kurzer Zeit umzusetzen", so Tiefbauamtsleiter Schönbeck.

Was ändert sich durch die Einrichtung der Fahrradstraße? Der Kfz-Verkehr ist in einer Fahrradstraße lediglich mit "mäßiger Geschwindigkeit" (maximal 30 Stundenkilometer) freigegeben. Da durch die Ausweisung einer Fahrradstraße keine die Vorfahrt regelnden Auswirkungen entstehen, gilt die übliche Rechts-vor-links-Regelung. Radfahrer dürfen aber nebeneinander radeln, der Autoverkehr muss sich an ihnen orientieren.