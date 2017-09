In Karlsruhe wird das Fahrradwegenetz erweitert: Symbolisch dafür enthüllte Bürgermeister Michael Obert im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche - eine Kampagne, die nachhaltige Mobilität vor Ort den Bürgern näher bringen soll - am Donnerstag ein neues Fahrradstraßenschild in der Kaiserallee.

Bereits im Jahr 2005 beschloss der Karlsruher Gemeinderat einstimmig das sogenannte "20-Punkte-Programm zur Förderung des Radverkehrs". Bestandteil des Programms ist das Radroutenkonzept mit rund 20 Hauptrouten und zahlreichen Nebenrouten. Nach und nach wurden im Rahmen dessen solche Routen in Karlsruhe geschaffen.

Heute - über 10 Jahre später - wird daran immer noch gearbeitet: Die am Donnerstag ausgewiesene Fahrradstraße in der Kaiserallee ist nach Angaben der Stadt eine Maßnahme zur Umsetzung des beschlossenen Konzepts. Die neue Fahrradstraße ist die letzte eines Paketes von zwölf neuen Fahrradstraßen, mit denen sich der Planungsausschuss bereits in den letzten zwei vergangenen Jahren befasst hatte.

1280 Radler an der Ecke Kaiserallee/Kochstraße

Als Nebenroute sei die Kaiserallee eine wichtige Radverbindung vom Westen der Stadt in die Innenstadt und umgekehrt. Wie Johannes Schell vom Stadtplanungsamt Karlsruhe gegenüber ka-news erklärt, wurden im Juli 2015 an der Ecke Kaiserallee/Kochstraße in der Zeit von 6 bis 20 Uhr an einem Werktag insgesamt 550 Autos und 1280 Radler gezählt - also mehr als doppelt so viele Radler wie Autofahrer. Die Fahrradstraße erfüllt damit die wesentliche Forderung, dass der Radverkehr dominierende Verkehrsart sein muss.

Im Rahmen des aktuellen Maßnahmenpakets wurden nach Angaben der Stadt allerdings auch Karlsruher Straßen geprüft, die sich als nicht "fahrradstraßentauglich" ergaben: So könne beispielsweise die Erbprinzenstraße östlich der Lammstraße aufgrund des erhöhten Baustellenverkehrs nicht für den Radverkehr bevorzugt ausgewiesen werden.

ka-news-Hintergrund: Welche Regeln gelten für Fahrradstraßen?



Die Straßenverkehrsordnung sieht für Fahrradstraßen folgendes vor: "Fahrradstraßen kommen dann in Betracht, wenn der Radverkehr die vorherrschende Verkehrsart ist oder dies alsbald zu erwarten ist." Außerdem sei neben dem Kriterium der Anzahl der jeweiligen Verkehrsteilnehmer noch die Art des Autoverkehrs und die Belange der Fußgänger zu berücksichtigen: Durchgangsverkehr darf beispielsweise nicht über dem Anliegerverkehr überwiegen.



Im Weiteren müssen sich Autofahrer in einer Fahrradstraße an dem Fahrverhalten der Radler orientieren. Konkret gesagt: Autofahrer dürfen Radfahrer nur in Ausnahmen überholen und dürfen maximal 30 Stundenkilometer fahren.



Radfahrer dürfen in einer Fahrradstraße auch in der Mitte der Fahrbahn und nebeneinander fahren. Der Radverkehr muss eindeutig auf der Fahrbahn stattfinden. Die Ausnahme: Kinder bis acht Jahre müssen auch in Fahrradstraßen auf dem Gehweg fahren.