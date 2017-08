18.09.2016 19:00 Ist mein Rad verkehrssicher? Kostenloser Radcheck auf dem Stephanplatz

Das Amt für Umwelt und Arbeitsschutz bietet am Dienstag, 20. September, auf dem Stephanplatz hinter der Postgalerie von 10 bis 14 Uhr einen kostenlosen Radcheck (ohne Lichtcheck) an. Wer sich nicht sicher ist, ob sein Fahrrad wirklich noch verkehrstüchtig ist, kann es an diesem Termin kurz überprüfen lassen, darüber informiert die Stadt in einer Pressemitteilung.