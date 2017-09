Rund 4.000 Fahrräder sind 2016 im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe gestohlen worden - ein Großteil davon im Karlsruher Stadtgebiet. In manchen Stadtteilen kommen aber deutlich mehr Fahrräder abhanden als in anderen. ka-news gibt den Überblick!

Zwei Karlsruher Polizeireviere leisteten sich im vergangenen Jahr ein Kopf an Kopf-Rennen, was die Zahl der aufgenommenen Anzeigen bei Fahrraddiebstählen angeht. So kamen im vergangenen Jahr die meisten Anzeigen, rund 600, im Revier Südweststadt zusammen. Dieses Polizeirevier ist unter anderem für den Karlsruher Hauptbahnhof zuständig.

Etwas dahinter in der Rangliste der aufgenommenen Diebstahlsanzeigen: das Revier West. Hierfür hat Florian Herr, Sprecher der Karlsruher Polizei, eine Erklärung: "Das Revier umfasst ein sehr großes Gebiet." 569 Fahrräder wurden hier ihren Besitzern entwendet. Den dritten Platz mit rund 400 gestohlenen Rädern belegt das Revier Marktplatz.

Langfinger vor allem Anfang der Woche unterwegs

Die Anzeigen werden immer in dem Revier bearbeitet, in dessen Bezirk die Tat geschah. Gibt ein Bestohlener die Anzeige in einem anderen Bezirk auf, wird sie dennoch im dem Tatort nächstgelegenen Revier behandelt.

Die Diebe selbst sind am besonders am Morgen aktiv: Zwischen 6 und 11 Uhr schlagen sie nach Aussage der Polizei besonders häufig zu. Und auch ein Wochentag fällt besonders auf: Im vergangenen Jahr wurden 446 Räder an einem Montag gestohlen. Erst in einem weiteren Abstand folgt der Sonntag mit 347 gestohlenen Fahrrädern. Die anderen Tage halten sich mit rund 300 Tagen etwa die Waage.

Die Zahlen der Polizei geben dabei nicht an, an welchem Tag die Anzeige aufgegeben wurde, sondern wann die Polizei von dem Diebstahl ausgeht, wie Polizeisprecher Herr im Gespräch mit ka-news erklärt. Wenn ein Diebstahl nicht klar einem Tag oder einer Uhrzeit zugeordnet werden kann, dann wird bei der Polizei nur ein Zeitraum erfasst.