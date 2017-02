Das Warten hat bald ein Ende! In wenigen Tagen wird im Stade de France die Fußball-Europameisterschaft eröffnet. Kann Spanien seinen Titel verteidigen und wie weit kommen Jogis Jungs? Da das Mitfiebern in der Gruppe viel mehr Spaß macht, gibt es auch in diesem Jahr wieder viele öffentliche Fußball-Schauplätze. Wir verraten Ihnen, wo das runde Leder über die große Leinwand in der Fächerstadt rollt.

Ab 10. Juni kämpfen erstmals 24, statt wie bisher 16, Mannschaften um die begehrte EM-Throphäe. Wer sie mit ins eigene Land nehmen darf, zeigt sich am 10. Juli beim Finale in Paris. Insgesamt 51 Partien werden in vier Wochen ausgetragen, einige werden auch in Karlsruhe wieder in der großen Gemeinschaft geschaut. Wir haben eine Auswahl der Public-Viewing-Locations zusammengestellt:

1. Fußball im Stadion: EM-Übertragung im Wildpark

Der Karlsruher SC ist gerade in der Sommerpause, was aber nicht heißt, dass der Wildpark leersteht. Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden dort auf riesigen Leinwänden übertragen. Die Zuschauer sitzen dabei auf der Haupttribüne, der Eintritt ins Stadion ist kostenlos. Die Platzreservierung kostet pauschal 3,50 Euro - für ein breites Angebot an Speisen und Getränken ist gesorgt. Sichern Sie sich hier Ihre Tickets für die Fußball-Party im Wildpark.

2. "Rudelgucken" im "schönsten Biergarten der Stadt"

Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie die Finalrunden werden bei freiem Eintritt im Biergarten der Stadtmitte gezeigt. Auch hier fehlt es den Gästen nicht an Verpflegung, der Veranstalter kümmert sich um Snacks und Getränke. Und gleichgültig, wie das Endergebnis lautet: Anschließend kann im Club gefeiert werden.

3. Die EM auf der großen Leinwand

Wer lieber im Kinosessel mit den deutschen Spielern mit fiebern will, hat gleich in mehreren Kinos diese Möglichkeit. In der Kurbel werden alle Deutschlandspiele übertragen. Der Eintritt ist frei, es wird ein Mindestverzehr von fünf Euro verlangt. Auch der Filmpalast zeigt die Spiele der deutschen, hier ist der Eintritt frei und die Karten gibt es immer dem Montag vor dem Spiel. Das Universum-City Kino am Europaplatz zeigt neben den deutschen auch die Spiele der türkischen Nationalmannschaft. Auch hier gibt es kostenfreie Karten an der Kinokasse.

4. Italienischer Flair trifft deutsches Fußballfreude

Der Countdown läuft auch im Aposto Karlsruhe. Das italienische Restaurant am Ludwigsplatz überträgt für seine Gäste alle Spiele der Nationalelf auf Fernsehern und Leinwänden. Dazu gibt es zum Sommer passende Erfrischungsgetränke, sowie Pizza und Pasta.

5. Stephanplatz

Ab zwei Stunden vor jedem Spiel der EM 2016 öffnet auf dem Stephanplatz hinter der Postgalerie die Fläche vor einer 20 Quadratmeter großen Leinwand. Die Bewirtung erfolgt durch "Alex Karlsruhe". Es gibt passende französische Snacks und Getränke. Plätze können keine reserviert werde, dafür ist der Eintritt frei.

6. Unfiltriertes Motto-Bier im Vogelbräu

In den drei Vogelbräu-Restaurants in Karlsruhe, Durlach und Ettlingen werden auch die Daumen gedrückt. Überall werden die EM-Spiele live übertragen. Damit die Kehle nicht austrocknet gibt es passend zum Gastgeberland ein bordeauxrotes Spezialbier. Für den Hunger zwischendurch können die Gäste einen Hahn, der im Rotbiersud geschmort wurde, ordern.

7. Rundes Leder und Bowlingkugeln

Wer sich nicht nur auf das Fußballspiel konzentrieren möchte, kann sich während den EM-Spiele auch eine Bahn im Lago mieten. Auf mehreren Bildschirmen an den Bahnen werden alle deutsche Spiele übertragend. Und für alle, die dann doch lieber eine ruhige Kugel schieben wollen, gibt es auch eine Übertragung im Biergarten.

Hinweis: Dies ist eine Auswahl von Veranstaltungsorten - es besteht keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Wo schauen Sie EM und warum ausgerechnet dort? Schreiben Sie doch einfach einen Kommentar direkt unter diesen Artikel mit Ihrem Lieblingsort zum Fußballschauen!

Hintergründe, Informationen, Bilder und Spielberichte: Verpassen Sie nichts in unserem EM-Dossier! Erfahren Sie, wie die Fächerstadt den Fußball feiert!