Von außen sieht das blaue Heft unschuldig aus, aber es hat es in sich. Es sorgt für Streit auf dem Schulhof und weckt in Erwachsenen ein Gefühl der Kindheit. Die Rede ist vom Panini-Stickeralbum, das sich wie immer pünktlich zur Fußballeuropameisterschaft sehr großer Beliebtheit erfreut.

Bereits Wochen vor dem Start der EM sind bei den Fußballfans die Vorbereitungen für das Fußballfest des Sommer gestartet. Doch nicht nur Fahnen, Autospiegelüberzieher und die passende Leinwand gehören zur EM, auch das "Facebook" der Fußballvereine steht hoch im Kurs: Das Panini Sticker-Album.

Im Blickpunkt stehen 680 kleine Klebebildchen, die gesammelt werden wollen. Alle zwei Jahre beginnt der Hype und die Sucht immer wieder von vorne. Das Füllen ist an sich nicht schwierig. An jeder Supermarkt- oder Tankstellenkasse gibt es Päckchen mit jeweils fünf Bildern, die den Sammler dem vollen Album langsam näher bringen. Wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) angibt, seien derzeit mehr als eine Milliarden offizielle Sammelbilder im Umlauf.

Panini-Sticker: Ein teurer Spaß

Aber das ist auch das Problem: Alleine um 680 Bilder zu bekommen, müssen 136 Päckchen gekauft werden. Bei einem Stückpreis von 70 Cent kein günstiges Unterfangen, zumal es unmöglich ist, ohne doppelte Bilder auszukommen. Aber mit 95,20 Euro wird keiner auskommen.

Ein britischer Matheprofessor hat ausgerechnet, wie viel Geld tatsächlich eingesetzt werden müssen. Paul Harper, der an der Cardiff Univerity School of Mathematics tätig ist, hat ausgerechnet, dass 522,90 Euro nötig sind um ein komplettes Album zu füllen. Damit würde man 3733 Panini-Sticker bekommen.

Der Berliner Professor Ehrhard Behrend von der Freien Universität in Berlin hat in einer eigenen Computersimulation sogar errechnet, dass 961 Stickertütchen für ein volles Album nötig sind. Damit müsste der Sammler 672,70 Euro an der Supermarktkasse lassen.

Streit durch Tauschgeschäfte auf dem Schulhof

Da ist Tauschen die deutlich günstigere und clevere Variante. Das ist vor allem auf den Schulhöfen beliebt. Teilweise sogar so beliebt, dass es zu Streitigkeiten unter den Schülern kommt. Das hat einige Rektoren dazu veranlasst, die Tauscherei auf dem Schulgelände zu untersagen.

"Bekannt ist uns ein Verbot in Karlsruhe nicht", gibt eine Sprecherin der Stadt Karlsruhe auf Nachfrage an. Allerdings könne jeder Rektor selbst entscheiden, ob er ein Verbot erlässt und muss dies nicht mitteilen.

In Mode ist mittlerweile auch das digitale Tauschen. Auf speziellen Tauschplattformen, wie beispielsweise Stickermanager.com, können die Sammler ihre gesuchten und doppelten Sticker eintragen und so schnell ein mögliche Tauschpartner finden. Die Sticker werden dann einfach per Post

Aber nicht nur Kinder sind vom Sammelwahn befallen. Zu Recherchezwecken hat auch die ka-news-Redaktion mit dem Sammeln der Panini-Bilder begonnen. Wie die Verkäufer angeben, würden auch sehr viele Erwachsene die Bilderpäckchen kaufen. Und wie die Sprecherin der Stadt verrät, wird auch im Karlsruher Rathaus getauscht.