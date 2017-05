Wer wird Fußball-Europameister 2016? Vom 10. Juni bis 10. Juli kämpfen in Frankreich 24 Teams um den begehrten Titel. Wer wird sich bis ins Finale spielen - wird Weltmeister Deutschland auch Europameister? In unserem ka-news-Tipp gibt es an jedem Spieltag einen Profi-Tipp aus den Reihen des Karlsruher SC. Heute von Alexander Iashvili zum Spiel gegen die Ukraine.

Für Alexander Iashvili ist Deutschland "ganz klar der Favorit. In diesem Spiel, in dieser Gruppe - in diesem Turnier. Deutschland gehört absolut zu den besten Teams Europas, Deutschland ist verdient Weltmeister", so der inzwischen 38 Jahre alte, ehemalige Offensiv-Allrounder, der es beim KSC auf 152 Einsätze brachte und dabei 27 Tore erzielte und 26 vorbereitete.

"Die Ukrainer sind sehr, sehr schwer zu bespielen"

"Iashi", der seine Karriere beendete und wieder in seiner Heimatstadt Tiflis lebt - er besitzt aber noch ein Haus in Leopoldshafen, das er regelmäßig bewohnt - legt sich auf ein "2:0 für die Löw-Elf" fest. Dennoch warnt der 68-fache georgische Nationalspieler die Deutschen: "Die Ukrainer sind sehr, sehr schwer zu bespielen. Die machen die Räume sehr schnell zu, spielen auf Konter. Auch, weil sie schnelle Leute in der Offensive haben."

Dabei denkt "Iashi" vor allem an die starke Flügelzange mit Andriy Yarmolenko und Yevhen Konoplyanka. Kiews Angreifer Yarmolenko erzielte inklusive Play-offs sechs Treffer, manche feiern ihn als "neue Andrej Schewtschenko". Trotz der guten Offensive: Die Basis der ukrainischen Erfolge liegt in der starken Abwehrarbeit. In zehn Quali-Spielen kassierte die Elf in Gelb und Blau nur vier Gegentore. Daher das Motto: Defensive plus Konterfußball = Erfolg.

Ukraine: Fußball anstelle Krieg

Eine Säule des Teams hat Bundesligaerfahrung: Anatoli Timoschtschuk, einst bei den Münchner Bayern im defensiven Mittelfeld gesetzt. Der inzwischen 37 Jahre alte Blondschopf verspricht: "Wir wissen wie wichtig die EURO für die Ukraine ist. Wir werden zusammenstehen wie nie zuvor." Timoschtschuk ist mit fast 150 Länderspielen Rekordnationalspieler seines Heimatlandes, das sich erstmals sportlich für eine EM qualifizierte.

Über die Relegation wurde dieses große Ziel erreicht. Das war Balsam auf die geschundenen Seelen der Bevölkerung; denn in vielen Teilen des Landes herrscht Krieg. Der Fußball lenkt - zumindest etwas - vom Horror ab. Auch, weil die Spieler aus Ost und West im Nationalteam Einigkeit demonstrieren.

Löw: Ukrainer im Konter-Spiel unangenehm

Der deutsche Bundestrainer Joachim Löw analysiert die Ukrainer fast ebenso wie Iashvili. "Die können mit ihrer Verteidigung und ihrem Konter-Spiel unangenehm werden. Die Ukraine hat in der Quali sehr wenige Gegentore bekommen. Das Team legt viel Wert auf Defensive und schnelles Umschaltspiel", so Löw, der sich in Sachen Aufstellung bedeckt hält.

"Der Ausfall von Antonio Rüdiger nach dessen Kreuzbandriss trifft uns sehr, aber wir jammern nicht." Der 11.06.2016 17:00Ausfall von Rüdiger könnte sich auch taktisch auswirken. Stellt er auf Dreierkette um? "Abwarten", sagt Löw dazu. Der Bundestrainer nominierte Jonatha Tah nach, doch Favorit als Rüdiger Ersatz ist wohl Shkodran Mustafi.