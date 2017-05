26.06.2016 06:00 Karlsruhe Deutschland vs. Slowakei: Das sagt unser ka-news-Orakel

Am Sonntag steht die nächste Hürde für die deutsche Fußballnationalmannschaft auf dem Weg zum EM-Titel an: Um 18 Uhr ist Anpfiff in Lille. Als Gruppenerster darf Deutschland gegen die Slowakei antreten - wie werden Jogis Jungs diesmal spielen? Wir haben wieder unser ka-news-Orakel losgeschickt - wie sich Schildkröte "Gretel" entschieden hat, seht Ihr in unserem Video.

Deutschland oder Slowakei? Für welche Gartenkresse wird sich unser Orakel entscheiden...

Und was ist euer Tipp? Sagt ihn uns in der Kommentarspalte!