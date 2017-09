vor 13 Minuten Karlsruhe Neuer Termin: Altstadtfest 2018 weicht Fußball-WM aus

Sonst findet das Durlacher Altstadtfest stets am ersten Wochenende im Juli statt - 2018 ist dem aber nicht so. Wer dann das Fest besuchen möchte, sollte sich ein anders Datum in den Kalender eintragen.