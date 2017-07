Bereits an diesem Freitag verwandelt sich Durlach in eine große Festmeile: Vom 7. bis zum 8. Juli wird hier das Altstadtfest gefeiert. Pünktlich um 17 Uhr fällt der Startschuss. Wird das Wetter seinen Teil zur Feierlaune beitragen oder fällt das Altstadtfest ins Wasser?

Die Antwort kennt Diplommeteorologe Bernhard Mühr vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT). "In schwül-heißer Luft besteht am Freitagnachmittag bis in den frühen Abend hinein die Gefahr von Gewittern, die auch durchaus kräftig ausfallen und von kurzzeitigem Starkregen, Sturmböen und sogar Hagel begleitet sein können", so die Vorhersage des Wetterexperten.

Wo genau solche Gewitter dann auftreten werden, lasse sich erst kurzfristig sagen. "Mit ein wenig Glück bleiben Karlsruhe und das Durlacher Altstadtfest auch verschont," so der Meteorologe. Eine Sache ist laut Mühr aber sicher: der Anstieg auf dem Thermometers am Freitag. Nach seiner Einschätzung macht das erst wieder über 30 Grad Halt, auch um Mitternacht bleiben die Temperaturen deutlich über 20 Grad.

Und am Samstag? Am 8. Juli laut Mühr kein Gewitter zu befürchten: "Am Samstag dominiert den ganzen Tag die Sonne, es entstehen ein paar Quellwolken, von denen aber keine zu einem Gewitter heranreift," erklärt Mühr in seiner Aussicht. Die Temperaturen legen demnach noch ein bis zwei Grad zu und erreichen Höchstwerte von bis zu 33 Grad.

Wie sehen die Vorhersagen für die kommenden Tage aus? Hier geht's zum Wetter!