vor 20 Minuten Karlsruhe Durlacher Altstadtfest 2017: So fahren Bus und Bahn

An diesem Freitag startet das 42. Altstadtfest in Durlach. An zwei Tagen spielen mehrere Livebands, es gibt einen Talentwettbewerb und andere Darbietungen. In dieser Zeit müssen sich Fahrgäste der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) auf Umleitungen einstellen.