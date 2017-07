Am 7. und 8. Juli steigt in Durlach das 41. Altstadtfest. Auch in diesem Jahr wollen nicht nur Solokünstler, sondern auch Bands zeigen, was sie können. ka-news stellt die diesjährigen Teilnehmer vor!

Roadstring Army

Zwei Gitarren, ein Holzsaxofon und zwei Stimmen so rau wie das Kopfsteinpflaster, auf dem sie erstmals gemeinsam Musik gemacht haben- das verspricht das Band-Duo "Roadstring Army". Die Band ist eng mit der Ulmer Straßenmusik verwurzelt. Als sich die beiden Musiker Konrad und Basti vor knapp dreieinhalb Jahren beim Studium in Ulm kennenlernten, war die Ulmer Innenstadt ihre Bühne und ihr Repertoire bestand größtenteils aus Coversongs.

Von den Straßen ging es dann später auf die Bühne. Mittlerweile konnten die jungen Musiker Erfahrung auf verschiedenen Festivals, Benefizkonzerten, Studentenpartys und anderen Großveranstaltungen sammeln. Anstelle von Coversongs sind sie jetzt mit eigenen Liedern unterwegs. Mit diesen Songs gewann das Duo im vergangenen Jahr den "TUJU Band-Contest" in der Ulmer Messehalle vor einem Publikum von über 2.000 Zuschauern.

Weitere Infos zur Band finden Sie hier: https://www.facebook.com/Roadstring-Army-1135637639821183/

Black Days End

Black Days End versprechen dem Publikum "packende Rocksongs, kraftvolle Beats und mitreißende Refrains, die zum Singen und Tanzen aufrufen sollen und gefühlvolle und emotionale Balladen, die Zeit zum Nachdenken und Träumen geben sollen".



Sänger Chris, Gitarrist Jan-Philipp, Keyboarder Alex und Drummer Korbe aus Karlsruhe sind im Alternative-Genre zu Hause und vermischen es mit Akzenten aus Rap, Rock und Pop. 2017 veröffentlichten die vier Musiker ihr Album "Heart & Soul" und sind damit nun auf den Bühnen Deutschlands unterwegs. Gemeinsam mit den Fans haben sie noch einiges vor!

Maxi Griff und Band

Weitere Infos zur Band finden Sie hier: https://www.facebook.com/blackdaysend/

Maxi Griff ist 20 Jahre alt und Songwriter aus Karlsruhe. Im letzten Jahr war er als Solokünstler beim Talent-Wettbewerb mit dabei, in diesem Jahr kommt er mit seiner Band zurück nach Durlach. Unterstützt wird der junge Sänger und Gitarrist von seinen Bandkollegen Stephan Marston am Schlagzeug, Lukas Kembügler am Bass und Daniel Sokolinskiy am Piano.

Ob Sänger oder Pianist, ob Drummer oder Bassist, so hat Musik für Max Griff und seine Kollegen vor allem einen Zweck: "Menschen in eine bestimmte Stimmung zu versetzen." Damit seine Band funktioniert, hat jeder Musiker den gleichen Stellenwert, so Griff. Deshalb hat sich Max mit erfahrenen Musikern verstärkt. "Ich bin sehr froh, Musiker gefunden zu haben, mit denen ich mich gut verstehe und die viel Vertrauen in das Projekt und in meine Songs stecken."



Weitere Infos zur Band finden Sie hier: https://www.facebook.com/maxigriff97/