vor 25 Minuten Karlsruhe Durlacher Altstadtfest 2017: 100.000 Besucher feiern friedlich

Am vergangenen Wochenende fand das 41. Altstadtfest in Karlsruhes größtem Stadtteil statt. In einer Pressemitteilung zieht das Durlacher Stadtamt ein positives Fazit. 100.000 Menschen hätten am Wochenende entspannt und friedlich gefeiert.