Mehrere Bands und Solokünstler haben es geschafft und gehen in das Rennen für das Durlacher Altstadtfest. Jetzt dürfen Sie, liebe Leser, entscheiden, wer beim großen Musikevent dabei sein darf. Hier nochmal alle Kandidaten im Überblick:

Folk meets Pop bei Autumn Road

Unser erster Bewerber für das Durlacher Altstadtfest setzt auf eine stimmige Mischung verschiedener Einflüsse: Autumn Road bezeichnen sich selbst als deutsche Folk-Pop-Newcomer. Autumn Road - das sind die Musiker Fabian Horstfeld, Sascha Janz, Sebastian Kling und Alex Krein. Erfahrung hat das Quartett bereits: Die vier aus dem Großraum Mannheim stammenden Musiker waren in ihrem Gründungsjahr 2015 auf zahlreichen Bühnen in Deutschland und Luxemburg unterwegs.

"Spaß haben!" mit Planet Zero

Sie stellen sich in die Tradition von Fall Out Boy, Till me Low oder aber auch You Me at Six. Das Rezept von Planet Zero: leichte, lockere Mischung aus Pop und Punk. Die erste EP "Origin" der Band kam im Frühjahr 2015 auf den Markt. Eines ist für die Jungs aus Mannheim und Stuttgart aber entscheidend: Spaß muss die Musik machen.

Modeste setzt nicht auf die Masse

Modeste sieht sich selbst als ein Weckruf an die Lethargischen, die Benommenen und Ziellosen. In Zeiten von Massenabfertigung, Identitätskrisen und maßlosem Konsum möchte die Band einen Gegenpol verkörpern. Ihr Rezept: Die vier Musiker setzen auf Symbiose aus elektronischen Beats und Rockmusik. Dabei setzt sich die Band keine Grenzen.

Musikalischer Dschungel mit Monkeyradio

Monkey Radio senden live aus dem Stuttgarter Urwald und schwingen sich an der Liane zum Durlacher Altstadtfest - so zumindest der Plan. Bei ihren Shows verschmelzen sie Funk, Ska und Reggae zu einer einzigartigen Mischung. Während die Affen-Band(e) den Groove hält, steigt der Chefgorilla Stephan Osterman mit tiefer Countrystimme ins Gehege.

Grunge und Funk mit PXXT

PXXT - dahinter stehen drei Jungs aus Stuttgart. So kompliziert wieder Name zu sein scheint, ist die Musik nicht. "Wir spielen eine Mischung aus Grunge, Funk, Rock, Hard Rock, was wir einfach Alternative Rock nennen. Seit Anfang des Jahres gibt es sogar eine Platte der Jungs, die sie gerne beim Durlacher Altstadtfest vorstellen würden. Ob sie das können, entscheiden Sie!

Abgestimmt wird am Wochenende

Per Online-Abstimmung entscheiden die ka-news-Leser am Wochenende, welche der in dieser Woche vorgestellten Bands beim Band-Contest am Samstag, 2. Juli, dabei ist. Die Abstimmung läuft ab Samstag 0 Uhr bis Sonntagnacht, 23.59 Uhr, 11. bis 12. Juni, die ersten drei Gewinner werden von uns zeitnah benachrichtigt und haben ihren Platz auf der Bühne beim Talentwettbewerb sicher.

Angetreten wird beim Durlacher Talentwettbewerb in den Sparten "Musik/Gesang" sowie "Band" - in jeder Sparte lobt eine Jury die Plätze eins bis drei aus. Bewertet wird mittels vorgegebener Bewertungsbögen nach standardisierten Kriterien und unter der Berücksichtigung der Besucherreaktion.

Das Durlacher Altstadtfest findet am Freitag und Samstag, 1. und 2. Juli, in Durlach statt. Eine umfassende Programmvorschau mit Zeitplan folgt noch.

Weitere Infos zum Durlacher Altstadtfest 2016 gibt's auch unter www.altstadtfest-durlach.de