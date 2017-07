Durlach lädt am kommenden Wochenende zu einer großen Feier: Am 7. und 8. Juli findet dort wieder das traditionelle Altstadtfest statt. Mit dabei: Folkloredarbietungen, Live-Musik und Sport-Unterhaltungsspiele. ka-news gibt einen Überblick über das Programm.

Der Countdown bis zum Fassanstich des Durlacher Altstadtfests tickt bereits. Am Freitag, pünktlich um 17 Uhr, fällt dann der Startschuss auf der Bühne vor dem Rathaus. Auf den insgesamt zehn großen und kleinen Bühnen soll an beiden Tagen Live-Musik verschiedener Stilrichtungen für Feststimmung sorgen.

Jede Menge Musik und Angebote für kleine Gäste

Am Freitag sollen dann verschiedene Künstler und Bands wie Madhouse, Pik Ass, Chilibones, Tony, Swing Jazz Trio Durlach, The Beathovens auf den Bühnen entlang der Pfinzstraße den Besuchern ein abwechslungsreiches musikalisches Programm bieten. Doch auch die Acts am Samstagabend können sich sehen lassen: Dann legt ein DJ die aktuellen Hits aus den Chats auf, außerdem werden Dany and the Boys, Los Catacombos, die SWR3-Band, Magnesia, Double Cup und viele weitere DJs.

Beim Band-Contest entscheiden die Zuschauer mit

Auch für die Kleinen Besucher bietet das Altstadfest in Durlach Unterhaltung. An verschiedenen Ständen des Festgeländes gibt es eine große Auswahl an Beschäftigungsmöglichkeiten. Neben Kinderschminken, Hüpfburg, Trampolin, sowie einem Mal- und Basteltisch wird es auch Laser-Biathlon, eine Street-Soccer Anlage sowie einen Tauchturm der DLRG-Ortsgruppe Durlach geben.

Wie schon in den vergangenen Jahren darf auch in diesem Jahr der Talentwettbewerb beim Altstadfest nicht fehlen. Samstags ab 14 Uhr bietet sich jungen Solokünstlern und Bands die Gelegenheit, sich und ihre Musik einem großen Publikum zu präsentieren.

Als Solokünstler sind in diesem Jahr Marlene Bartosch, Jenny Bright und Felix Rausch dabei. Zudem stehen die Bands "Roadsting Army", "Black Days End" und " Max Griff und Band " auf der Altstadfest-Talentbühne.

Eine Jury wird die Auftritte der jungen Künstler auf der Rathaus-Bühne bewerten. In die Jury-Bewertung fließen neben der musikalischen und gesanglichen Fähigkeiten auch die Bühnen-Performance, das Arrangement der Lieder sowie die Zuschauerreaktion mit ein. Jeder Solokünstler kann 20 Minuten performen, den Bands bleiben 30 Minuten um die Zuschauer und die Jury zu überzeugen.

Das Eröffnungsprogramm am Freitag im Überblick

Freitag, 7. Juli ( Rathaus-Bühne)

Musikalische Eröffnung der Big Band des Markgrafengymnasiums unter Leitung von Herr Oliver Rusch

Begrüßung Ortsvorsteherin Alexandra Ries

Karnevalistischer Tanzsport in der Sommerversion Weiherhofgarde der KaGe04

Fassanstich durch den Ersten Bürgermeister Herrn Wolfram Jäger

Kinder- und Jugendzirkus Maccaroni unter Leitung von Frau Heike Mühl

Musikalischer Abschluss durch das Trio grazioso der Musikakademie Diapason

Achtung: Programmänderungen vorbehalten !