Das Durlacher Altstadtfest (7. und 8. Juli) bietet auch in diesem Jahr wieder jungen Musiktalenten, die Möglichkeit ihr Können auf der Bühne vor großem Publikum zu präsentieren und mit ihrer Performance die Altstadtfest-Besucher zu unterhalten. ka-news stellt die diesjährigen Newcomer vor!

Marlene Bartosch

Jenny Bright

Felix Rausch

Die 17-jährige Singer-Songwriterin performt mit ausgeprägter Stimme und ihrer Akustikgitarre Coverstücke und eigene Songs. Ihr Repertoire besteht aus bekannten Klassikern der Rock und Pop-Geschichte sowie aktuellen Hits aus den Charts. Bereits im Alter von 10 Jahren hat Marlene ihre ersten eigenen Lieder komponiert. Damals begleitete sie noch der große Bruder auf der Gitarre. Irgendwann begann sie sich dann selbst zum Gesang auf der Gitarre zu begleiten."Erst nach einer Weile bin ich auf die Idee gekommen auch Lieder zu covern", erzählt die 17-jährige. Mit großer Hingabe, Freude und Leidenschaft zur Musik versucht sie immer wieder aufs Neue ihr Publikum zu begeistern. Durch die Unterstützung ihrer Eltern konnte sie im Laufe der vergangenen Jahre immer mehr Auftrittserfahrungen sammeln. Neben ihren Solo-Auftritten, steht sie auch regelmäßig mit ihrer Band "Unity" auf der Bühne.Weitere Informationen zu Marlene Bartosch finden Sie hier: https://www.facebook.com/marlenesingersongwriter/ "Musik machen war schon immer das Größte für mich", sagt Jenny Bright. Woher die Inspiration dazu kam, weiß sie bis heute nicht genau. Als sie jahrelang Songs ihrer Vorbilder Taylor Swift und Carrie Underwood nach trällerte, ging der Country-Pop Stil in Fleisch und Blut über. Mit 12 Jahren schnappte sie sich eine Gitarre und begann eigenen Songs zu schreiben.Ihre Leidenschaft ist zu ihrem Lebensinhalt geworden und so macht die 19-jährige Singer-Songwriterin heute amerikanischen Country-Pop. Gerade in Deutschland, eine eher ungewöhnliche Stilrichtung. " Warum ich diese eher außergewöhnliche Richtung so mag ? Weil sie einfach authentisch ist", sagt sie. Meine Songs sind Geschichten aus meinem Leben, ein Gefühl oder ein Gedanke, die ich versuche in Worte und Musik zu fassen", erklärt die 19-jährige. Bisher konnte die junge Musikerin bereits bei zahlreichen Talentwettbewerben mitmachen und einige Nachwuchspreise gewinnen. Bei allem, was die junge Künstlerin macht, folge sie stets dem Motto "Dreams are made to come true".Weitere Informationen zu Jenny Bright finden Sie hier: https://www.facebook.com/JennyBrightMusic/ Der 18-jährige Felix Rausch ist Musiker und Singer-Songwriter aus Leidenschaft. Egal ob auf einer Geburtstagsfeier, einem Grillabend oder einem Ausflug mit Freunden - Felix ist nie ohne Gitarre unterwegs. Sobald er anfängt zu singen und zu spielen, vergisst er alles rund um sich herum." Was für ihn besonders motivierend ist, wie ansteckend die Musik ist und wie es die Menschen zusammenbringt. Neben seinem Studium arbeitet er an seiner eigenen Single, die demnächst erscheinen soll.