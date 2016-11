vor 1 Stunde Florian Kaute Karlsruhe Stadthalle wird modern: So soll sie 2019 aussehen!

Seit 40 Jahren ist die Stadthalle Karlsruhe ein fester Teil in der Messe- und Kongresslandschaft der Stadt. Doch mittlerweile ist die Halle in die Jahre gekommen und muss modernisiert werden. Der Gemeinderat hat daher in der Sitzung zum Doppelhaushalt rund 58 Millionen Euro für das Projekt freigegeben.