Neue Tarife ab 2017: Karlsruher Bäder sollen teurer werden

Eine Karte für Karlsruher Wasserratten soll künftig teurer werden. Das schlägt die Stadt in einer Beschlussvorlage vor, die am Freitagabend im Bäderausschuss zur Debatte steht. Betroffen von der Preiserhöhung wären alle städtischen Frei- und Hallenbäder sowie das Vierordtbad. Die neu festgesetzten Tarife, so der Plan der Stadt, sollen dann bereits ab 2017 gelten.

Bäder sollen ab 2017 teurer werden

Im Rahmen des Haushaltsstabilisierungsprozesses seien zwei Anpassungen vorgesehen, heißt es in der Beschlussvorlage. Eine Anpassung soll bereits mit Beginn des kommenden Jahres erfolgen, die andere ist laut Beschlussvorlage für das Jahr 2020 vorgesehen.

Zum Jahresbeginn hatten die Karlsruher Bäder den Preis für eine Tageskarte um 20 Cent angehoben. Das Vierordtbad hatte seine Tarife im Juli 2015 erhöht. Geht es nach der Stadt, soll rund zwei Jahre später eine weitere Erhöhung folgen: Ab 2017, so heißt es in der Beschlussvorlage, soll in allen städtischen Frei- und Hallenbädern der Preis für eine Tageskarte um weitere 20 Cent angehoben werden. Eine "1er-Erwachsene"-Karte würde dann 4,20 Euro kosten. 2020 könnte der Preis für den Tageseintritt bei 4,50 Euro liegen.

Auch der Tageseintritt in der Therme Vierordtbad soll teurer werden. So soll der Preis für die Tageskarte um einen Euro auf 18 Euro angehoben werden. Ab 2020, so der Vorschlag der Stadt, soll eine Erhöhung auf 19 Euro folgen.

Bäderausschuss muss grünes Licht geben

Und auch beim Schul- und Vereinsschwimmen sind Preiserhöhungen vorgesehen. Beides wird nach sogenannten Übungseinheiten abgerechnet. Eine Bahnstunden-Übungseinheit bezieht sich immer auf eine 25-Meter-Bahn und dauert 60 Minuten. Hier sieht die Stadt folgende Erhöhung vor: Eine Übungseinheit soll ab 2017 statt 18 künftig 19 Euro kosten. Die Kosten für das Schulschwimmen werden bei den staatlichen Karlsruher Schulen aus dem jeweiligen Stadtbudget finanziert. Bei auswärtigen und privaten Schulen tragen die jeweiligen Schulträger die Kosten.

Von der Neufestsetzung der Tarife erhofft sich die Stadt geschätzte Mehrerträge in Höhe von 110.000 Euro jährlich. Die endgültige Entscheidung, ob die Bäderpreise wie von der Stadt vorgeschlagen erhöht werden, trifft der Bäderausschnuss bei seiner Sitzung am Freitag. Entschieden wird dann aber zunächst nur über die geplante Erhöhung zum Jahr 2017. Über die Preisanpassung zum 1. Januar 2020 soll erst 2019 entschieden werden.



