vor 1 Stunde Ramona Holdenried Karlsruhe Karlsruher Zoo: Gondoletta-Preise sollen steigen

Wer mit seiner Familie einen Ausflug im Zoologischen Stadtgarten in Karlsruhe plant, muss tiefer in die Tasche greifen. Nach den Eintrittspreisen sollen nun auch die Preise für die Bootsfahrten, der Gondoletta, angepasst werden: Der Gemeinderat stimmt am Dienstag über die neuen Preise ab.