Doppelhaushalt: Stadträte machen 164 Verbesserungs-Vorschläge

Anzeige

Wie die Stadt in ihrer Pressemitteilung ankündigt, beginnt die Sitzung am Dienstag, 15. November, um 9.30 Uhr und wird am Mittwoch, 16. November, um 9 Uhr fortgesetzt. Nach der Einzelberatung des kommenden Doppelhaushalts beschäftigen Stadträte auf ihrer zweitägigen Sitzung mit der Änderung der Satzung über die Erhebung von Grund- und Gewerbesteuer und mit Veränderungen im Maßnahmepaket der Sozial- und Jugendbehörde sowie des Internationalen Bunds zur Haushaltsstabilisierung.

Weiter stehen ein Wachstums- und Festigungszentrum der Kultur- und Kreativwirtschaft, das Projekt Karlsruher Stromspar-Partner und Projektvorstellungen im Rahmen des gemeinderätlichen Kostenkontrollverfahrens auf der Agenda. Die Modernisierung der Stadthalle, der Umbau der Dragonerkaserne für das Badische Konservatorium, die Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse und Mitteilungen des Bürgermeisteramts beschließen die Tagesordnung.

Bürger können die Debatte im Gemeinderat von der Empore aus verfolgen. Für Menschen mit einer Hörbehinderung steht dort eine Höranlage zur Verfügung. Die Vorlagen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten finden Interessierte im Internet unter www.karlsruhe.de/gemeinderat.

Ein Liveticker informiert hier auch über die Abstimmungsergebnisse und den zeitlichen Verlauf der öffentlichen Beratungen. Der Liveticker bleibt jeweils bis zur nächsten Sitzung online und ist außerdem auf der elektronischen Anzeigetafel im Eingangsbereich des Rathauses zu sehen.



Karlsruher Doppelhaushalt 2015/16 Mehr zum Thema Schulden, Finanzen, Investitionen: Alles über den Karlsruher Doppelhaushalt 2015/16