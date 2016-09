Anzeige

Die Karlsruher Stadträte beraten und diskutieren im November über den Haushaltsentwurf und stimmen dann über den Doppelhaushalt 2017/18 ab. Bis zum 11. Oktober können Anträge der Gemeinderatsmitglieder zu den Haushaltsberatungen abgegeben werden. Am Dienstag, 27. September, beziehen zunächst die Karlsruher Stadträte in ihren Haushaltsreden Position zum geplanten Haushaltsentwurf.

Bereits vor der Sommerpause hatten Ende Juli Oberbürgermeister Frank Mentrup und Finanzbürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz in ihren Haushaltsreden einen ersten Entwurf vorgestellt: Ein Entwurf, von welchem die Stadtverwaltung überzeugt ist, dass "sowohl die notwendigen Umstrukturierungen und Einsparungen" erreicht werden, gleichzeitig aber auch ein "notwendiger Spielraum" für wichtige Investitionen geschaffen werden kann.

+++ Aktualisierung 16.40 Uhr - CDU-Rede +++

Die Karlsruher CDU-Fraktion legt in ihrer Rede Schwerpunkte auf die Themen Wirtschaft und Verkehr. Klare Position bezieht sie in Person von Stadtrat Detlef Hofmann zum Thema Zweite Rheinbrücke - hier wolle man, sollte sich der Gemeinderat weiterhin mehrheitlich gegen die Brücke aussprechen, einen Bürgerentscheid anstreben.

Bis auf wenige Punkte stehe man hinter dem Maßnahmenpaket 1 zur Stabilisierung des Haushaltes. nun gelte es, intensiv über die Vorschläge des zweiten Maßnahmenpakets zu diskutieren. Dieses soll 2018 auf den Weg gebracht werden. Gegebenenfalls müsse auch ein drittes Sparpaket auf den Weg gebracht werden, so Hofmann.

"Gerade die mittelfristige Finanzplanung erinnert uns daran, dass spätestens 2020/2021 zur Finanzierung des konsumtiven Haushalts Mittel fehlen werden", sagt der CDU-Stadtrat. Um Kosten der bewirtschaftenden Stadtflächen zu senken, befürwortet die CDU weiterhin den Verkauf von frei werdenden Immobilien.

Für den aktuellen Haushaltsentwurf will die CDU-Fraktion "keine Anträge stellen, die das Gesamtergebnis des Doppelhaushaltes 2017/18 nachhaltig verschlechtern." Man wolle zusammen mit der Stadtverwaltung "keine neuen Begehrlichkeiten wecken, sondern konstruktiv priorisieren und kommunizieren, um die selbstgesteckten Ziele zu erreichen."

+++ Aktualisierung 17.25 Uhr - SPD-Rede +++

Die Karlsruher SPD-Fraktion betont zu Beginn ihrer Rede die Bedeutung der Flüchtlingshilfe. "Wir setzen uns dafür ein, auch im kommenden Doppelhaushalt den Flüchtlingsfond [...] mit geringeren Mitteln fortzuführen", so Yvette Melchien. Viel Wert legt die SPD auf den Sozialbereich.

Zielführend für die Stadtentwicklung seien große Investitionen, gemeinschaftliches Sparen und vielfältige, gesellschaftliche Zukunftsinvestitionen. Einig ist man sich mit der CDU im Punkt der Investitionen: Sie stünden nicht im Widerspruch zu den Sparbemühungen. Badisches Staatstheater, Städtisches Klinikum und KSC-Stadion seien notwendige Investitionen, hinter denen die SPD steht. Ebenso wie hinter der Kombilösung.

Kritisch sieht die SPD die geplante hohe Nettokreditaufnahme. Für die Haushaltskonsolidierung ruft die SPD ebenfalls die Stadtverwaltung in die Pflicht: "Auf dem Gebiet der Verwaltungseffizienz gibt es in Karlsruhe sicherlich noch viele Gestaltungsspielräume."

+++ Aktualisierung 18.10 Uhr - Grüne-Rede +++

Die Grünen stellen ihre Haushaltsrede unter die Prämisse, dass die Stadt mit dem Geld gestaltet, was die Stadt hat und nicht mit em Geld, was sie gerne hätte. "Aus Solidarität mit denen, die Unterstützung benötigen und aus Verantwortung für die zukünftigen Generationen", wie Redner Joschua Konrad betont.

Zu Beginn ihrer Rede weisen die Grünen auf einen nötigen, verstärkten Wohnungsbau hin, der allerdings "möglichst durch Innenentwicklung geschehen" soll, also "ohne Bebauung außerhalb der Siedlungsflächen." Immerhalb des öffentlichen Raums soll zur Stärkung des Sicherheitsgefühls die Päventionsarbeit und Konfliktvermittlung gestärkt werden. Daher soll mehr Geld für zusätzliche Straßensozialarbeit eingestellt werden.

Besinnend auf ihren Ursprung, fordern die Grünen Achtsamkeit gegenüber allen Lebewesen auf unserem Planeten. So soll der Klimaschutz auch auf kommunaler Ebene betrieben werden. Wichtige Maßnahmen seien zudem die Schaffung adäquater Lebensbedinungen für Insekten und Vögel, sowie die Anpflanzung heimischer Sträucher und Bäume.

Ebenso wie die Vorredner haben die Grünen die Einsparungen im kulturellen Bereich auf dem Zettel. Erfreulich sei, dass die Kürzungen sehr viel geringer Ausfallen, als ursprünglich angenommen. Doch der Weg solle weiter gegangen werden und kurze oder eintätige Events gestrichen werden.

+++ Aktualisierung 18.15 Uhr +++

Oberbürgermeister Frank Mentrup unterbricht die Sitzung für eine kurze Pause. Um 18.40 Uhr geht es mit der Rede der KULT-Fraktion weiter. Wenn alle Parteien ihre Redezeit einhalten, sollten gegen 21.15 Uhr alle Fraktionen ihre Position vorgebracht haben.

+++ Aktualisierung 19.20 Uhr - KULT-Rede +++

Nun hat Max Braun für die KULT-Fraktion das Wort. Er spricht, wie er sagt, für die Generation, die die Schulden, die heute aufgenommen werden, am längsten zahlen muss. So sei es wichtig, dass auch seine Generation in Zukunft handlungsfähig ist.

Ein zentrales Ziel sei es, alle Menschen gleichermaßen am städtischen Leben teilhaben zu lassen. Kürzungen im sozialen Bereich würden sich so meist als "Bumerangkürzungen" herausstellen: "Das heute gesparte Geld wird morgen an anderer Stelle doppelt benötigt.", so Braun. So seien keine Kürzungen beispielsweise beim Karlsruher Pass nicht fördernd.

Auch das in letzter Zeit oft genannte Thema "Sicherheit" findet bei der KULT-Rede Beachtung: Sie fordern "Straßensozialarbeit statt kommunaler Ordnungsdienst (KOD), zudem "mehr echte Polizisten". Auch dürfe das Nahverkehrsangenot bei Nacht nicht weiter eingeschränkt werden. Um den Drogendealer das Geschäft zu nehmen, soll zudem Hanf freigegeben werden.

+++ Aktualisierung 19.50 Uhr - FDP-Rede +++

"Es gibt viele Aufgaben, die wir in den nächsten Jahren angehen müssen. Darunter einige, die sehr viel Kosten", führt Thomas Hock seine Haushaltsrede für die FDP-Fraktion ein. Dies sei eine wichtige Aufgabe der Stadt, die wichtigste Aufgabe sei es jedoch, den inneren Zusammenhalt in der Stadt zu wahren. Doch dieser Wert sei in jüngster Vergangenheit durch zunehmendes Misstrauen gegenüber dem Anderen.

Ein Blick sollte künftig unter anderem auf den Themenkomplex "Die moderne Verwaltung" gelegt werden, wie Hock angibt. Die Digitaliserung solle genutzt werden, um ergebniseffizient agieren zu können. Weiterhin sollen die Themen Sauberkeit und Sicherheit in Zukunft nachhaltig gesichert werden. Dazu will die FDP im Zuge der Haushaltsberatungen einen Antrag zur Aufstockung des KOD stellen.

