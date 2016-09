Anzeige

Für die CDU ergreift Stadtrat Detlef Hofmann das Wort. In der Haushaltsrede spricht sich die CDU für einen "systematischen Stabilisierungsprozess" aus. "Auch wenn es für viele schwer zu verstehen ist, genau aus diesem Grund müssen wir trotz Stabilisierung aber auch investieren", so Hofmann. Dennoch stehe man bis auf wenige Ausnahmen hinter den Vorschlägen des Maßnahmenpaketes 1.

Einige Punkte des Maßnahmenpakets lehnt die CDU ab, "da sie uns aus heutiger Sicht nicht zielführend erscheinen". Als Beispiel führen sie die Schließung der Bürgerbüros Mitte und Ost an - hier wolle man eine Evaluierung der bisherigen Arbeit der Büros, bevor eine Entscheidung getroffen werde.

CDU will mehr Flächen für Gewerbe und Wohnen

Schwerpunkte legen die Karlsruher Christdemokraten auf die Schaffung neuer Flächen in Karlsruhe: Sowohl für neuen und bezahlbaren Wohnraum als auch für Gewerbegebiete. Investitionen fordert die CDU auch in der Förderung von sozialen, kulturellen und sportlichen Vorhaben der Stadt. Kritik gibt es für den Oberbürgermeister im Punkt Wirtschaft - dieser sei, so Hofmann, in entsprechender Haushaltsrede stiefmütterlich behandelt worden. Und dies obwohl die Gewerbesteuereinnahmen eine extrem wichtige Ertragsquelle darstellt."

Gewerbeflächen seien weitestgehend verbaut und kleinteilig strukturiert. Hier will die CDU in den kommenden Jahren eine "aktive Gewerbeflächenpolitik ohne ideologische Scheuklappen", notfalls auch mit "Bauen in die Höhe". Die Technologieregion will man weiter unterstützen, ebenso wie Gründerzentren - beispielsweise das geplante Energiegründerzentrum für einen "Smart Production Parc".

Für mehr bezahlbaren Wohnraum will die CDU den Flächennutzungsplan vorantreiben, um "langfristige Perspektiven bei der Neuausweisung von Wohnbauflächen zu schaffen".

Notfalls mit Bürgerentscheid: Zweite Rheinbrücke soll kommen

In ihrer Rede verstärkt die CDU ihre politische Position im Thema Verkehr: Man befürworte eine zweite Rheinbrücke mit Anschluss an die B36: "Sollte sich der Gemeinderat weiterhin mehrheitlich für eine Klage gegen die zu erwartende Planfestellungsbescheide aussprechen, werden wir einen Bürgerentscheid beantragen". Weiterhin stellt man sich hinter die Kombilösung - trotz steigender Kosten, eine Teilleisung ist für die CDU nicht akzeptabel. In den kommenden zwei Jahren will die CDU den Bau einer Südumfahrung Hagsfeld und deren Weiterführung bis zur Theodor-Heuss-Allee auf den Weg bringen.

Wichtig ist der CDU der weitere Ausbau der Kindertagesstätten und Kindergärten sowie die Sanierung und Modernisierung der Schulen. Für letzteres sind im aktuellen Entwurf rund 85,6 Millionen Euro vorgesehen. Im Hinblick auf das zweite Maßnahmenpaket will die CDU "kritisch mit den Ergebnissen der vom Gemeinderat beschlossenen Arbeitsgruppe 'Zuschüsse Kinderbetreuung'" beschäftigen.

Soziales, Kultur und KSC-Stadion

Zu Kürzungen im Sozialbereich sagt Hofmann: "Auch wenn wir Kürzungen im Sozialbereich durchführen müssen, ist dies kein soziales Armutszeugnis, wie manche propagieren, sondern geschieht gerade in der Verantwortung, dass auch zukünftig in unserer Stadt Sozialpolitik noch vom Gemeinderat überhaupt gestaltet werden kann." Weiterhin unantastbar bleibt für die CDU-Fraktion der Karlsruher Pass und der Kinderpass.

Zu den Kürzungen im Kulturbereich heißt es vonseiten der CDU: Man konnte mit "sehr moderaten Kürzungen der freiwilligen Leistungen" das Ziel der Haushaltsstabilisierung erreichen. Wenig Verständnis zeigt die CDU in Person von Hofmann für die Initiative "Spart's euch" - welche zu Beginn der Gemeinderatssitzung mit Trillerpfeifen, Flugzetteln und Rufen laut im Bürgersaal gegen den Sparkurs der Stadt protestierten.

Einsparungen bei Personal und städtischen Gesellschaften

Die CDU steht ebenfalls hinter dem KSC-Stadion: Die Planungen zeigten auf, "dass es als durchaus realistisch anzusehen ist, dass die zukünftigen Miet- und Pachtzahlungen weitestgehend gesichert sind", so Hofmann, "ein Restrisiko besteht natürlich immer - wenn zum Beispiel der sportliche Erfolg langfristig ausbleibt. Er betont erneut: "Der Stadionneubau steht nicht in direkter Konkurrenz zu anderen Investitionsmaßnahmen."



Stellenabbau im Zuge des Sparkurses darf es für die CDU nur ohne betriebsbedingte Kündigungen und ohne Arbeitsverdichtung für die rund 6.000 Mitarbeiter der Stadt Karlsruhe geben. In puncto städtische Gesellschaften fordert die CDU eine schwarze Null für die KVVH (Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen) GmbH. Die Modernisierung der Stadthalle befürworten die Christdemokraten. Von der Karlsruher Tourismus GmbH und Stadtmarketing erwartet man weitere Einsparungen. Sanierungs- und Neubaumaßnahmen des Städtischen Klinikums werden von der CDU weiterhin mitgetragen.