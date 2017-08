10.09.2016 07:00 Karlsruhe Bye bye Linie 8: Tramlinie in Durlach wird ab Sonntag eingestellt

Karlsruhe will 400 Millionen Euro einsparen und an mehreren Stellen den Gürtel enger schnellen. Eine erste Auswirkung bekommen Pendler ab dieser Woche zu spüren: Die Linie 8, die in Durlach verkehrt, wird nach ihrer letzten Fahrt am Samstagnachmittag eingestellt. Der Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert die Entscheidung der Stadt.