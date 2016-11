Anzeige

Der Beirat für Menschen mit Behinderungen hatte im Rahmen der Haushaltsberatungen immer wieder die Beibehaltung der 200 Fahrten für Menschen mit Behinderungen gefordert. Man habe im Vorfeld Gespräche mit den Fraktionen geführt und Gründe für die Beibehaltung dargelegt.

"Auch auf die aktuelle Baustellensituation in Karlsruhe, die für Menschen mit Einschränkungen eine sehr große Belastung darstellt, wurde immer wieder hingewiesen", so der Beirat in seiner Pressemeldung. Und umso größer sei nun die Enttäuschung, dass für künftige Einsparungen von möglichen 42.500 Euro pro Jahr, der Freiraum für einen kleinen Kreis von Menschen auf 144 Fahrten weiter eingeschränkt werde.

"Hier den Rotstift anzusetzen, kann man nicht verstehen. Es geht hier nicht um ein Freizeitvergnügen – hier geht es um das individuelle Grundrecht am Leben teilzunehmen", kritisiert der Beirat.



