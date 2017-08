Die Begegnung zwischen dem Karlsruher SC und dem VfB Stuttgart am Sonntag um 13.30 Uhr im Wildparkstadion sorgt nicht nur für eine erhöhte Anzahl an Polizei- und Sicherheitskräften sowie Fanrandalen vor dem Match, sondern führt auch zu Spielabsagen im Amateurbereich, wie ein ka-Reporter der Redaktion mitteilt.

"Das Heimspiel des DJK Karlsruhe-Ost findet aufgrund des Spiels zwischen dem KSC und dem VfB Stuttgart nicht statt", teilte ein ka-Reporter mit. Der DJK Karlsruhe-Ost sollte, laut Spielplan der Kreisklasse B, am Sonntag um 15 Uhr gegen den FG Rüpurr spielen, nun wurde das Spiel abgesagt und auf den 1. November verlegt.

"Wegen den befürchteten Ausschreitungen wurde unser Spiel abgesagt und verlegt", bestätigt Willy Hatz, Trainer des DJK Karlsruhe-Ost, auf ka-news Nachfrage. "Das betrifft sogar alle rund um den KSC liegenden Vereine. Die Amateure müssen dann wieder mal hinten anstehen", fügt Willy Hatz hinzu.

Nicht alle Spiele sind getroffen

Die Verantwortlichen des FC West Karlsruhe 1932 entschärfen sie Situation: "Unser Spiel findet wie angekündigt am Sonntag um 15 Uhr statt. Allerdings spielen wir an diesem Wochenende auswärts beim SC Schielberg. Dennoch ist uns bewusst, dass es Spielverlegungen am Sonntag geben wird oder manche Spiele später angepfiffen werden müssen."

Die Amateurspiele die nicht nahe des Wildparkstadions stattfinden, werden planmäßig angepfiffen.