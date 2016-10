Anzeige

Am Dienstag hat das Polizeipräsidium Karlsruhe einen offenen Brief an die Fußballfans veröffentlicht, indem sie alle Besucher des Derbys am Sonntag zur Fairness aufruft. "Dieses Derby ist für beide Vereine ein sportliches Highlight, das natürlich von allen mit Leidenschaft begleitet werden wird", so heißt es im offenen Brief der Polizei.

Die Beamten hätten in einem besondere Maß das Ziel, alle Fans einen größtmöglichen Freiraum für die bedingungslose Unterstützung und für einen tollen Support ihres Vereins zu bieten. "Gleichzeitig appellieren wir an Ihre Fairness und an Ihren Sportsgeist", so die Polizei weiter.

Sollte es aber zu gewalttätigen Aktionen kommen, kündigen die Verantwortlichen ein hartes Durchgreifen an: "Randalierern und Straftätern bieten wir kein Forum. Bei körperlichen Übergriffen und Sachbeschädigungen wer den wir konsequent einschreiten und unabhängig von der Vereinszugehörigkeit rechtliche Schritte einleiten." Das gelte auch für das Tragen von Vermummung und das Abbrennen von Pyrotechnik, das neben einer strafrechtlichen Verfolgung auch hohe Schadenersatzforderungen nach sich ziehen kann.

Adenauerring ist beim Gästeeingang gesperrt

An diesem Spieltag empfehlen die Polizei allen KSC-Fans, den für die Gästefans vorgesehenen Eingang Ost sowie den Zufahrtbereich einschließlich der Einmündung Theodor - Heuss - Allee / Adenauerring zu meiden. Um die An - und Abreise der Gäste zu gewährleisten, wird der Adenauerring in Höhe Eingang Ost voraussichtlich zeitweise komplett gesperrt . Auch Fußgängern wird dann ein Durchgang aus oder in Richtung Durlacher Tor nicht möglich sein.

KSC-Fans, die mit der Bahn anreisen, wird empfohlen, an der Haltestelle Marktplatz auszusteigen und zu Fuß durch den Schlossgarten zu den Eingängen Fasanengarten oder Germania zu gehen. Dieser Weg sei auch nach dem Spiel die schnellste Möglichkeit, um wieder zur Bahnhaltestelle zu gelangen.

Vom Mühlburger Tor (Haltestelle Grashofstraße) besteht wie gewohnt eine Busverbindung zum Stadion. "Wir bitten um Verständnis, dass der Pendelbusverkehr ab dem Bahnhof Durlach den Gästefans vorbehalten ist", so die Polizei.

Polizei informiert am Sonntag im Internet

Für Stadionbesucher, die im Bereich der Theodor-Heuss-Allee parken, besteht bei einer Sperrung des Adenauerringes die Möglichkeit, zu Fuß über die Stutenseer Allee und den Kanalweg zu ihren Fahrzeugen zu gelangen. Darüber hinaus bleibt für alle abwandernden KSC-Fans wie gewohnt auch der Adenauerring in Richtung Mühlburger Tor geöffnet.

"Wichtige Informationen der Polizei rund um das Spiel erhalten Besucher außerdem über unsere Seite auf Facebook und unseren Twitteraccount. In dringenden Fällen erreichen Sie uns über den Notruf 110", erklärt die Polizei in ihrem Brief an die Fans weiter.



