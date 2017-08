vor 1 Stunde Stuttgart Mehr Arbeit für Polizei bei Fußballspielen im Südwesten

Weniger Spiele, aber mehr Belastung für die Polizei: Die Zahl der geleisteten Einsatzstunden in der Fußballsaison 2016/2017 hat um 15 Prozent auf 146.769 Stunden zugenommen, wie Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Donnerstag in Stuttgart mitteilte.