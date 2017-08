vor 1 Stunde Karlsruhe Gegen Fan-Gewalt: Supporters Karlsruhe sprechen mit Innenausschuss

Das baden-württembergische Innenministerium will gegen Gewalt in und um Fußballstadien gemeinsam mit den Fans vorgehen - und lud daher im Juli zu einem Sicherheitsgipfel. Fanorganisationen, darunter auch die Supporters Karlsruhe, sprachen am 17. Juli mit dem Innenausschuss des Landtags. Nun präsentieren sie die Ergebnisse.